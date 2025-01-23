Samsun Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticileri, Anadolu kültürünün zenginliklerini ve Milli Mücadele ruhunu yansıtan ’kitre bebek’ler yapıyor. Ayrıca tarihte iz bırakan kişilerin de kitre bebeklerini yapan usta öğreticiler, kaybolmaya yüz tutmuş kitre bebek sanatını yaşatıyor.

Yapımı yaklaşık 2 ay süren kitre bebekler, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü El Sanatları Atölyesi’ndeki usta öğreticilerin elinde şekil alıyor. 2008’den itibaren Samsun Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde yapılmaya başlanan kitre bebek sanatı bugün de devam ediyor. Usta öğreticiler Anadolu mozaiği, Milli Mücadele kadın kahramanları, Atatürk ve silah arkadaşları, Selçuklu ile Osmanlı koleksiyonları gibi birçok temada çalışıyor. Milli Mücadele kadın kahramanlarından Fatma Çavuş’un, Kara Fatma’nın, Atatürk ve silah arkadaşlarının, kitre bebeklerini yapan usta öğreticiler, ayrıca 20 Ocak 1989’da yaşanan kazada Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü Asım Özkan’ın da kitre bebeklerini yaptı. Amasya, Kars, Konya, Trabzon gibi illerin kültürünü yansıtan kitre bebekler de yapan Samsun Olgunlaşma Enstitüsü çalışmalarını sürdürüyor. Enstitü, manevi değerleri yaşatmak adına yaptığı bu çalışmalarla kültürel mirası gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

"Üzerindeki işlemesine kadar tamamen birebir ölçülerde olacak şekilde yapılıyor"

Faaliyetleri hakkında bilgi veren Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Arzu Yıldırım, "Atölyemizde kitre bebeklerin çalışması yapılıyor. Tema projeler kapsamında yaptığımız çalışmalara bağlı olarak kitre bebekler oluşturuyoruz. Örneğin, Anadolu mozaiği temamız var. Bu temada ülkemizin birçok şehrinin bebeklerini çalışıyoruz. Konya, Amasya, Trabzon gibi illerimiz var. Bu noktada hazırlanmış birçok ürünlerimiz var. Tabii, bu bebekleri yapmadan önce çok güzel bir literatür çalışması yapıyoruz. Saha çalışmalarımız var. Ürünler bire bir olarak tasarlanarak çalışılıyor. Bebekler çalışılırken kitre adını verdiğimiz malzeme ile doğal elyaflar, pamuklar bir araya getirilerek oluşturuluyor. Enstitümüzde şu anda Milli Mücadele kadın kahramanları, Atatürk ve silah arkadaşları, Anadolu mozaiği, Selçuklu, Osmanlı koleksiyonları yer alıyor. Bebeklerin yapılışı tabii ki çok uzun bir süreç. Bir bebeğin yapılma süresi ortalama bir buçuk, iki ayı bulabiliyor. Tamamen kişinin el işçiliği marifetiyle yapılıyor. Sonrasında kıyafetleri hazırlanıyor. Aynı büyük kıyafetlerde olduğu gibi yapılıyor. Baş örtüsündeki oyasından, önlüğünün üzerindeki işlemesine kadar tamamen bire bir ölçülerde olacak şekilde yapılıyor" dedi.