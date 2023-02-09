Beylikovalı kadınlar, imece usulü hazırladıkları yaklaşık 20 bin köy ekmeğini depremzedeler için pişirdi.

Beylikovalı kadınlar, imece usulü hazırladıkları yaklaşık 20 bin köy ekmeğini depremzedeler için pişirdi.

Eskişehir’in Beylikova ilçesindeki kadınlar, belediye ve kaymakamlık koordinesinde, deprem bölgesindeki vatandaşlar için imece usulü köy ekmeği pişiriyor. Hayırseverler tarafından hazırlanan yaklaşık 20 bin ekmek, deprem bölgelerine hava ve kara yolu ile ulaştırılmak üzere Beylikova Belediyesine bağlı ekipler tarafından paketlenerek, Eskişehir Valiliği İl Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezine teslim ediliyor. Buradan ise ekmekler deprem bölgesinde bulunan vatandaşlara ulaştırılıyor. Anadolu’da kadınların yeniden ocakların başına geçerek ekmek yaparak destek vermesi ise birlik ve beraberliğin ne kadar yoğun yaşandığının göstergesi olarak yorumlandı.