Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (İİBF) “Eikon & DataStream Veri Eğitimi” gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (İİBF) “Eikon & DataStream Veri Eğitimi” gerçekleştirildi.

İİBF dekanlık konferans salonunda gerçekleştirilen eğitime İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Yıldırım ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Onur Baycan’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katılım gösterdi. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir şunları söyledi:

“Rektörlüğümüzün destekleriyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak akademik çalışmaların nitelik ve niceliklerinin artmasını hedefliyoruz ve bu doğrultuda çeşitli eğitimler ve farklı metotlarla akademik çalışma süreçlerini destekliyoruz. Bir süredir gerçekleştirmek istediğimiz bu önemli ve güzel eğitim için bugün burada birlikteyiz. Üniversitemiz Eikon ve Datastream’in sağlayıcısı olan Refinitiv’in kullanım haklarına sahip durumda ve bunun bize birçok faydası var. Biz Database’i fakültemiz bistlabında iki terminal ve merkez kütüphanemizde iki terminal olmak üzere dört terminalden sağlıyoruz. Aslında çok şanslıyız, elimizin altında çok büyük bir hazine var. Fakülte olarak bu tür bir eğitime ihtiyacımız olduğunu düşündük, bugün başlangıç seviyesinde gerçekleştireceğimiz bu eğitimin ilerleyen günlerde orta ve ileri seviye olarak öğrencilerimizle buluşacağını söylemekten mutluluk duyuyorum.”