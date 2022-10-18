Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, kalıcı bir ’Korucu Kanunu’nun çıkarılmasını talep ettiklerini söyledi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, kalıcı bir ’Korucu Kanunu’nun çıkarılmasını talep ettiklerini söyledi.

Güvenlik korucularının iş ve işlemlerinin halen 1924 yılından 442 sayılı Köy Kanununa göre yürütüldüğünü söyleyen Sözen, bütün ihtiyaçlara cevap verebilecek kalıcı bir ’Korucu Kanunu’nun çıkarılmasını talep ettiklerini söyledi. Taleplerini sıralayan Sözen, “442 Sayılı Köy Kanunu’nun yerine bütün ihtiyaçlarımıza cevap verecek görev tanımımızın yer alacağı, disiplin hükümlerinin net bir şekilde belirlendiği, resmi iş ve işlemlerimizin çerçevesinin net bir şekilde belirlendiği güncel bir ’Korucu Kanunu’ çıkarılmasını istiyoruz" dedi. Korucuların maaşlarının en az en düşük devlet memuru maaşına endekslenmesini, emekli olan güvenlik korucularının maaşlarının da en az en düşük emekli devlet memuru maaşına endekslenmesini ve kıdem tazminatı hakkı getirilmesini isteyen Sözen, "45 yaşını doldurmuş, en az 15 yıl görev yapmış güvenlik korucularımızın emekli edilip yerlerine çocuklarından birinin, çocuğu yoksa kardeşlerinden birinin korucu olarak istihdam edilmesini talep ediyoruz. Bilindiği üzere daha önce yapılan kanuni düzenleme ile güvenlik korucularımızın uzman çavuş olarak görev yapmalarının önü açılmıştı. Bu çerçevede daha önce iki defa koruculuktan uzmanlığa geçmek isteyenlerle ilgili alımlar yapılmıştı. Bu bağlamda talebimiz alım şartlarında kanuni değişiklik yapılarak 27 yaşının 32 olarak, lise mezunu şartının da ortaokul mezunu olarak değiştirilerek yeniden koruculuktan uzman çavuş alımının tekrarlanmasını talep ediyoruz. Daha önce yapılan düzenleme ile güvenlik korucularımızdan silah harç parası alınmamaktadır. Bu anlamda yapılacak düzenleme ile gönüllü güvenlik korucularımızdan da silah harç ücreti alınmamasını talep ediyoruz. Bu taleplerimizin mecliste görüşülecek torba yasalarla düzenlenmesi, korucu camiamızın ve ailelerimizin en büyük arzusu ve beklentisidir. Bu kanuni düzenlemelerin yapılması kurucularımızı ve ailelerini sevindirecek, moral ve motivasyonlarını artıracaktır” diye konuştu.

"Taleplerimizin karşılanması ile koruculuk sistemi daha da kurumsallaşacaktır"

“Bu taleplerimizin hepsi karşılanabilir insani taleplerdir” diyen Sözen, “ Bu taleplerimizin karşılanması devletimizi fakirleştirmeyecek bilakis, devletimizi sosyal devlet ilkesi bağlamında daha da güçlü kılacaktır. Bu taleplerimizin karşılanması ile koruculuk sistemi daha da kurumsallaşacak ve verimliliği en üst seviyeye ulaşacaktır. Ayrıca bu düzenlemelerin yapılması ile yıllardır süre gelen ’koruculuk kaldırılacak mı’ tartışmalarının da son bulmasına, koruculuğun kaldırılmasını isteyen şer odaklarının da heveslerinin kursaklarında kalmasına vesile olacaktır” ifadelerini kullandı.