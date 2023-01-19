Kütahya’da, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kadın Kolları, kış etkinlikleriyle öğrencilerle buluşuyor.

Kütahya’da, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kadın Kolları, kış etkinlikleriyle öğrencilerle buluşuyor.

AGD Kadın Kolları Ortaokul ve Lise Komisyonları’nın düzenlemiş olduğu etkinlikler içerisinde hem temel dini bilgiler pekiştiriliyor, hem de sosyal etkinlikler yer alıyor.

Yüz yüze olarak gerçekleştirilecek olan Kış Etkinliklerinde örnek şahsiyetler, atölye çalışmaları, film ve kitap kritikleri gibi eğitimler ve sosyal faaliyetler yer alacaktır.

Yoğun emeklerle hazırladıkları etkinliklerin öğrencilerle buluşmasını bekleyen AGD Şube Kadın Kolları Başkanı Serpil Sunar, “Kış Etkinlikleriyle öğrencinin sosyalleşmesini ve üretkenliğini arttırmayı amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra öğrencinin doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayıran şuurlu bir genç olması için yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.