Ataşehir Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde Anadolu Ezgilerini müzikseverlerle buluşturdu. Etkinlikte, sanatçı Volkan Konak, Kutsal Evcimen ve Mustafa Özarslan Anadolu’nun farklı yörelerinin türkülerini seslendirdi.

Ataşehir Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde Anadolu Ezgilerini müzikseverlerle buluşturdu. Etkinlikte, sanatçı Volkan Konak, Kutsal Evcimen ve Mustafa Özarslan Anadolu’nun farklı yörelerinin türkülerini seslendirdi.

Ataşehir Belediyesi kültür – sanat etkinlikleri çerçevesinde Ataşehir’de müziğin ve sanatın coşkusunu müzikseverlerle buluşturdu. Bu çerçevede sanatçılar Volkan Konak, Kutsal Evcimen ve Mustafa Özarslan Anadolu’nun farklı yörelerinin türkülerini seslendirdikleri muhteşem bir konsere imza attılar. Sahneyi ilk olarak halk müziğinin değerli isimlerinden Kutsal Evcimen aldı. Evcimen, Mustafa Kemal Mahallesi Deniz Gezmiş Parkı’nda en sevilen şarkılarını müzikseverler için seslendirdi. Ardından ise Türk halk müziğinin sevilen sesi Mustafa Özarslan türküleriyle Anadolu’nun ezgilerini Ataşehir’de estirdi. Konserin son konuk sanatçısı ise Karadeniz müziğinin özgün sesi, Kuzey’in oğlu Volkan Konak oldu. Konak, şarkıları, şiirleri ve hikâyeleriyle İstanbullulara unutamayacakları bir gece yaşattı.

Konsere katılan vatandaş Cemil Durgun, “Ben çok beğendim daha önce de İçerenköy Mahallesindeki konsere gittim. Halkın böyle nefes aldığı, rahat şekilde izlediği bir konser düzenledikleri için çok memnunum. Ataşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.” dedi.

Vatandaşlardan Aylin Karaca ise “Ataşehir’in hakikaten bu tarz etkinlikleri çok güzel oluyor. Bu sene ben ilk defa geldim. Çünkü genellikle İstanbul dışındaydım. Bari bu konseri kaçırmayalım dedik ve geldik” diye konuştu.