Turkish Airlines Euroleague’de üst üste kazandığı iki şampiyonlukla tarihi başarılar elde eden, Anadolu Efes Spor Kulübü ile sektörünün öncü markası Bilyoner, 2022-2023 sezonu başında iş birliği sözleşmesini yeniledi.

Turkish Airlines Euroleague’de üst üste kazandığı iki şampiyonlukla tarihi başarılar elde eden, Anadolu Efes Spor Kulübü ile sektörünün öncü markası Bilyoner, 2022-2023 sezonu başında iş birliği sözleşmesini yeniledi.

Anadolu Efes ile Bilyoner arasındaki iş birliği sözleşmesinin yenilenmesi, Türkiye Spor Yazarları Derneği Levent Tesisleri’nde yapılan bir imza töreniyle duyuruldu. Bilyoner CEO’su Sencer Kutluğ, Anadolu Efes Spor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Boyacıoğlu, Anadolu Efes A Takımı kaptanı Doğuş Balbay ve Anadolu Efes’in yıldız oyuncusu Vasilije Micic’in katılımı ile düzenlenen imza töreninde dev basketbol topuna imzalar atıldı. Yenilenen ana partnerlik anlaşması kapsamında Bilyoner, 2022 - 2023 sezonunda da Anadolu Efes’in formasında logosuyla birlikte yer almaya devam edecek.

“Türk sporunun gelişimine katkı ve kaynak sağlamaya aslen üyelerimizin desteği ile devam edeceğiz”

İmza töreni için düzenlenen basın toplantısında konuşan Bilyoner CEO’su Sencer Kutluğ, ”Türkiye’nin ilk ve öncü yasal elektronik şans oyunları platformu Bilyoner olarak kurulduğumuz tarih 2004 yılından bu yana tam 18 yıldır, Türk sporunun gelişmesi için gerekli kaynağın sağlanmasına aracılık etmekten büyük gurur duyuyoruz. Sponsorluğumuzun başladığı 2019-20 sezonundan itibaren hem Türkiye Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunda hem de üst üste iki yıl Avrupa Şampiyonluğunda ve son olarak Cumhurbaşkanlığı kupasında Anadolu Efes’in formasının sırtında yer aldık. Bu başarılar ne kadar doğru bir iş birliğine imza attığımızı da bizlere göstermektedir. Bu sezonda da kulübümüzün Avrupa’da üst üste üçüncü kez şampiyon olacağına inanıyoruz. Bahsin ilk adresi Bilyoner olarak, 4,5 milyondan fazla üyemizle birlikte her branşta Türk sporunun gelişime katkı ve kaynak sağlamaya aslen üyelerimizin desteği ile devam ediyoruz ve de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Bilyoner’in Anadolu Efes’e şans getirdiğine inanıyoruz”

Bilyoner ile 2019 yılında başlayan ortaklıklarını 2022-2023 sezonunda da sürdürecek olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Anadolu Efes Spor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Boyacıoğlu, "Bildiğiniz üzere, hem Bilyoner hem de Anadolu Efes Spor Kulübü, kendi mecralarında ilk’lerin organizasyonları olarak tanınıyorlar. Kendi alanlarında birer öncü olan Bilyoner ve Anadolu Efes Spor Kulübü’nün iş birliği, sadece basketbol için değil, Türk sporu için de katma değer oluşturuyor. Anadolu Efes Spor Kulübü ailesi olarak, Bilyoner’in kulübümüze şans getirdiğine de inanıyoruz. Kendileriyle iş birliği yaptığımız 2019 yılından bu yana sayısız kupa kazandık ve üst üste iki Euroleague şampiyonluğu kazanan ilk Türk takımı olduk. Bundan sonraki süreçte, iş birliğimizi daha da güçlendirecek, iletişim çalışmalarımızı çok daha kapsamlı hale getirecek ve iş birliğimize yeni katmanlar ekleyeceğiz. Bu anlaşmanın spora yatırım yapmayı planlayan diğer markalara ilham verdiğine de inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kulübümüzün, değerli markalarla büyük iş birliklerine imza atması bizi çok mutlu ediyor”

İmza töreninde konuşma yapan Anadolu Efes Kaptanı Doğuş Balbay ise, “Kulübümüzün, değerli markalarla büyük iş birliklerine imza atması bizi çok mutlu ediyor. En önemli destekçilerimizden biri olan Bilyoner’e, pozitif enerjisiyle kulübümüze katkı sağlama çabasından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sponsorumuzla yan yana geldiğimiz günden bu yana çok başarılı sezonlar geçiriyoruz. Kulübümüz; sürdürülebilir yönetim yapısı, pazarlama çalışmaları ve iletişim faaliyetleri ile Avrupa’da öncü bir konumda bulunuyor. Oyuncular olarak, sponsorumuzun özellikle sosyal medya platformları için hazırladığı içeriklerde yer almaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşmanın iki tarafa da büyük başarılar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

“Bilyoner’in arkamızda durması ve destek vermesi bizi güçlendiriyor”

Türkiye’de sporun ve basketbolun büyük ilgi görmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Sırp basketbolcu Vasilije Micic, “Anadolu Efes, parkede olduğu gibi partnerlik anlaşmaları alanında da şampiyon bir kulüp. Büyük markaların kulübümüze destek vermesi, yaptığımız işe olan motivasyonumuzu daha da artıyor. Bilyoner’in formalarımızda olduğu gibi arkamızda durması ve destek vermesi bizi güçlendiriyor. Basketbol severleri de Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki maçlarımıza bekliyoruz” diye konuştu.

“Geçmişte futbolda da birçok takıma katkımız oldu”

Bilyoner olarak 2004 yılından bu yana Türk sporu ve eğlence sektöründe bulunduklarından dolayı çok gururlu olduklarını belirten Bilyoner Pazarlama ve Ürün Direktörü Özgür Yıldız, “Bizim için oyun tarafı değil basın emekçilerin yanında olmakta çok büyük mutluluk. Bunun dışında amatör ligler ve oyun gruplarıyla da çalışmalar yapıyoruz. Geçmişte futbolda da birçok takıma katkımız oldu. Sponsorluklarımızın arkasında olan büyük güç üyelerimizdir. Birçok yerde statta ve basket potalarının olduğu her yerde olmaktan gurur duyacağız” diyerek sözlerini tamamladı.