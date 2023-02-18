Anadolu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Derneği Başkanı Doç. Dr. Rıdvan Karabulut, dernekleri tarafından yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Anadolu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Derneği Başkanı Doç. Dr. Rıdvan Karabulut, dernekleri tarafından yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Doç. Dr. Karabulut; "Derneğimiz biri şehir merkezinde diğeri de Kayseri KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda olmak üzere iki yerde depremzede çocuklarımıza yönelik hizmet sunmaya başlamıştır. Büyük bir özveri gösteren gönüllülerimize şükranlarımızı arz ederiz. Amacımız, depremzede çocuklarımızın bir nebze acılarını unutturmak, onlara psikososyal desteğin yanında, moral ve motivasyon desteği vermek. Hayırseverlerimiz de depremzede çocuklarımızın her türlü ihtiyacı karşılıyor. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" dedi.