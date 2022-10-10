Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen ’Bursa Anadolu Turizm ve Tanıtma Günleri’, şehirde 5 gün boyunca kültür rüzgarı estirdi.

Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen ’Bursa Anadolu Turizm ve Tanıtma Günleri’, şehirde 5 gün boyunca kültür rüzgarı estirdi.

5-9 Ekim tarihleri arasında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilen ’5. Bursa Anadolu Turizm ve Tanıtma Günleri’ne katılan 32 il, açılan 132 stantta kültürel zenginliklerini sergilerken, yöresel oyun ve müziklerle de fuar alanı adeta şölen havasına büründü. Farklı şehirlerin kardeşçe kültürlerini tanıttıkları etkinliği ziyaret eden Bursalılar, Anadolu’nun tarihi dokusunu, kültürel zenginliklerini, el sanatlarını ve yöresel lezzetlerini keşfetme imkanı yakaladı.

BİLDEF Genel Başkanı Ramazan Alp, 5. Bursa Anadolu Turizm ve Tanıtma Günleri’nin birlik ve beraberliğimize katkı sunan önemli bir organizasyon olduğunu ifade ederek, "35 hemşeri derneğini tek çatı altında buluşturan BİLDEF olarak öncelikli amaçlarımız; farklı coğrafyalardan Bursa’ya gelen insanlarımızın bu şehre olan aidiyet duygusunu güçlendirmek ve ülkemizin farklı coğrafyaları arasındaki bağı sağlamlaştırmaktır. Bunun da en etkin yolu kültürlerin buluşmasını sağlayarak, zihinlerde yer edinen farklılıkların ortadan kaldırılmasından geçiyor. Bu hedef doğrultusunda 5’incisini düzenlediğimiz Bursa Anadolu Turizm ve Tanıtma Günleri’ni ziyaret eden hemşerilerimiz; Bursa’nın Kars’tan, Kütahya’nın Hakkari’den, Konya’nın Siirt’ten hiçbir farkının olmadığını yöresel değerleri keşfederek gördü. Diğer taraftan; protokol üyelerinin organizasyonumuza göstermiş oldukları yoğun ilgi sayesinde Bursalı hemşerilerimiz, belediye başkanları ve milletvekilleriyle de bir araya gelerek taleplerini iletme fırsatı buldu. Bu anlamda da organizasyonumuz önemli bir görev üstlendi. özellikle belirtmek isterim ki; ’Bursa Anadolu Turizm ve Tanıtma Günleri’ asla ticari amaç gütmeden yapılan bir organizasyondur. BİLDEF ailesi olarak kendi işlerimizi bir kenara bırakıp, etkinliğin en verimli şekilde gerçekleşmesi adına var gücümüzle emek sarf ettik. Vatandaşlarımızın bize sunduğu yorumlara bakınca, çok şükür bu gayretimizin sonucunu da aldığımızı görüyoruz. 5 gün boyunca keyifli ve verimli bir kardeşlik buluşması gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. BİLDEF olarak bundan sonra da Bursa’ya, ülkemize, birlik ve beraberliğimize hizmet edecek işlere imza atma adına var gücümüzle çalışacağız" dedi.