Anadolu Birliği Partisi (ABP) teşkilatlanma sürecine hız kesmeden devam ederken, iş dünyasının başarılı isimlerinden Mehmet Çelik yeni Genel Başkan Yardımcısı olarak göreve atandı.ANKARA (İGFA) - Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın başkanlığında, Genel Merkez’de düzenlenen toplantıyla kamuoyuna duyuruldu. Toplantıda, ABP Genel Başkan Vekili Nevzat Durdu, Alanya İlçe Başkanı Şükrü Güneri, Akdeniz Bölge Sorumlusu ve Genel Başkan Yardımcısı Hakan Serpen ile Genel Başkan Yardımcısı Cemil Aygün de hazır bulundu.

"İŞ DÜNYASININ TECRÜBESİ, PARTİMİZE GÜÇ KATACAK!"

Genel Başkan Bedri Yalçın, Mehmet Çelik’in partinin ekonomi politikalarına ve iş dünyasıyla ilişkilerine önemli katkılar sağlayacağını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Mehmet Çelik, yalnızca bir iş insanı değil, aynı zamanda üretim ve istihdamın içinde olan bir yönetici olarak partimizin gücüne güç katacaktır. Türkiye’nin ekonomik sorunlarına çözüm üretmek, işveren ve çalışan haklarını dengelemek adına ABP olarak güçlü bir yönetim kadrosu oluşturmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Sayın Çelik’in Genel Başkan Yardımcısı olarak aramıza katılması büyük bir kazanımdır."

"ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR!"

Toplantıda söz alan ABP Genel Başkan Vekili Nevzat Durdu, parti teşkilatlarının Türkiye’nin dört bir yanında güçlenerek büyüdüğünü vurgularken, Akdeniz Bölge Sorumlusu ve Genel Başkan Yardımcısı Hakan Serpen de yeni yapılanmayla birlikte sahada daha aktif olacaklarını belirtti. Genel Başkan Yardımcısı Cemil Aygün ve Alanya İlçe Başkanı Şükrü Güneri de ABP’nin bölgedeki teşkilatlanma süreci hakkında bilgi verdi.

Yeni görevine başlayan Mehmet Çelik, partinin ekonomik politikalarının geliştirilmesi ve iş dünyasıyla ilişkilerin güçlendirilmesi için büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin en büyük sorunlarından biri ekonomidir. Çalışan, işveren ve devlet arasındaki dengeyi kurarak, istihdamı artıran, üretimi teşvik eden politikalar geliştirmek zorundayız. Anadolu Birliği Partisi olarak, Türkiye’de üretime, kalkınmaya ve sosyal adalete dayalı bir ekonomi modeli oluşturmak için buradayız!"

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ!"

Genel Başkan Bedri Yalçın, toplantının ardından yaptığı açıklamada, ABP’nin hızla büyüyen, güçlü bir siyasi hareket olduğunu ve Türkiye’nin geleceği için kararlı adımlarla yoluna devam ettiğini belirtti:

"Anadolu Birliği Partisi olarak, her geçen gün daha da büyüyor ve geniş bir kadroyla halkımızın sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyoruz. Mehmet Çelik ve ekibimizin partiye katılmasıyla daha da güçleniyoruz! Türkiye için, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz!"