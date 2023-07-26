Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Anadolu Bilişim Buluşmaları’nın 6’ncısına ev sahipliği yaptı. “Dijital Dünyaya Sivas’tan Bakış” teması ile düzenlenen programda dijitalleşmenin önemi anlatıldı.

“Dijital Dünyaya Sivas’tan Bakış” ana temasıyla ”Sivas’ta Buluşalım Bilişimi Konuşalım” adlı program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programda konuşan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, dijitalleşmenin iş dünyasına olumlu etkileri olduğunu vurguladı.

Başkan Özdemir, “Günümüzde dijital çağın getirdiği büyük dönüşüm işletmelerin rekabet gücünü artırma, optimize etme ve yeni fırsatlar oluşturma konusunda muazzam bir potansiyel sunmaktadır. Sürdürülebilirliğin sağlanmasının yanı sıra bölgenin ve ülkemizin her zamankinden daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmasının ticari hayatın devamlılığına bağlı olduğunun farkındayız” ifadelerine yer verdi.

"Yüksek teknolojileri Sivas’ta temellerinin atılmasını temenni ediyoruz"

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, “Burada haberleşme teknolojileriyle alakalı yatırımcılar, temsilciler, iş adamları, akademik camiadan çok ünlü isimler bir arada. Biz de Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. En önemlisi buradan Sivas adına Demirağ OSB veya diğer avantajları fırsata dönüştürerek yüksek teknolojileri Sivas’ta temellerinin atılmasını temenni ediyoruz. İnşallah hep birlikte üzerimize düşen görevleri layıkıyla yerine getirip bir an önce bu işlere başlarsak Sivas’ta bu anlamda bir adım atılmış olur, ileri teknoloji firmalarının buraya gelmesi, üniversitelerin bu anlamda AR-GE çalışmalarını hızlandırması anlamında bir başlangıç olur” diye konuştu.

SCÜ olarak dijitalleşme çalışmalarından bahseden Prof. Dr. Alim Yıldız ise, “Yeni nesil teknolojilere ilham veren bu uygulamaların gündeme alındığı bu etkinlik sayesinde yeni teknolojilerin uygulama alanlarını daha da yakından görme fırsatını elde etmiş olacağız. Bizde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak sadece şehrimizi değil tüm Türkiye’ye hatta yurt dışını kapsayacak şeklinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Sivas Belediyesi olarak dijitalleşmeye önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkanvekili Turan Topgül, “ Bir ülkenin kalkınmasının en önemli unsurları yatırım, üretim, istihdam ve ihracat olduğu yeni nesil dünyada bilişimin önemi inkar edilemez bir gerçektir” ifadelerini kullandı.

“Bu etkinlik, yol haritası oluşturacak”

Düzenlenen etkinliğin Sivas için bir şans olduğuna değinen Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, “ Türkiye’nin en genç nüfuslu illerinden birisi olan Sivas, dijital dünya ve dijital birliğin devrinde yolcu olacak gelişmelerde ülkemizin geleceğini sırtlayacak sahip olduğu bizim en önemli imajlarımızdan birisidir. Şüphesiz bu etkinlikle Sivas’ın iş dünyası teknolojiyle birleşimi bugünün ve gelecek vizyonunu daha da güçlendirecektir. Anadolu’nun teknoloji ve bilişim günlerini belirleyecek, geleceği bugünden görecek sektöre vizyon, strateji ve yol haritasını oluşturacak bu etkinliğin Sivas’a, ülkemize bir çok alanda katkı sunacağını ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

“Teknoloji olmazsa olmazımız”

Programda son olarak konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Hepimizin derdi bu topraklarda yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmaktır. Teknolojinin bu kadar hızlı ve yaygın bir şekilde değiştiği bir ortamda da hepimizin bir şeyler yapması ve gerisinde kalmaması gerekiyor. Özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yaptığı inanılmaz hizmetler var. Bunlar teknolojiden ayrı bir şekilde konumlanamaz, mutlaka teknolojinin içerisinde olması lazım. Özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yaptığı inanılmaz hizmetler var. Bunlar teknolojiden ayrı bir şekilde konumlanamaz, mutlaka teknolojinin içerisinde olması lazım. Demir yollarından, hava yollarına, deniz yollarına ve kara yollarına kadar aşılmaz denilen her şeyler aşılmış ve yapılmış. Teknolojinin getirdiği yeniliklerle bu kolaylıklar sağlanmış” dedi.

Anadolu Bilişim Buluşmalarının 6’ncısı Sivas’ta yapıldı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’nın (STSO) ev sahipliğinde düzenlenen programa Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanvekili Turan Topgül, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ve kurum müdürleri katıldı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurum stantlarını ziyaret etti. Öte yandan program 27 ve 28 Temmuz’da da devam edecek.