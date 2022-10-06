Anadolu Azerbaycan Dostluk Eğitim Kültür Derneği Yönetim Kurulu adına basın açıklaması yapan İsmet Taymuş; "Kayserimizde Türk Dünyasının gönül coğrafyasının dört bir tarafında yaşayan bir çok dostumuzu ve bizleri de ziyadesi ile heyecanlandırmış ve gururlandırmıştır. Bizler de ’bu yolda neler yapabiliriz’ diyerek uzun süredir yaptığımız görüşme ve istişareler sonucunda Kayseri merkezli Anadolu Azerbaycan Eğitim Kültür Dostluk Derneği adı ile derneğimizi kurduk" dedi.

Anadolu Azerbaycan Dostluk Eğitim Kültür Derneği Yönetim Kurulu adına basın açıklaması yapan İsmet Taymuş; "Kayserimizde Türk Dünyasının gönül coğrafyasının dört bir tarafında yaşayan bir çok dostumuzu ve bizleri de ziyadesi ile heyecanlandırmış ve gururlandırmıştır. Bizler de ’bu yolda neler yapabiliriz’ diyerek uzun süredir yaptığımız görüşme ve istişareler sonucunda Kayseri merkezli Anadolu Azerbaycan Eğitim Kültür Dostluk Derneği adı ile derneğimizi kurduk" dedi.

Taymuş açıklamasında; "Bildiğiniz üzere yüzyıllardır köklü medeniyetin temelleri üzerinde yükselen ve ortak dil, tarih ve kültür bağı ile birbirine bağlı olan kardeş Türk Devletleri ve akraba toplulukları tarihte ilk kez siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda geniş işbirliğini teşvik etmek üzere gönüllü olarak bir araya gelmiştir. Bu gelişmeler ışığında Kayserimizde Türk Dünyasının gönül coğrafyasının dört bir tarafında yaşayan bir çok dostumuzu ve bizleri de ziyadesi ile heyecanlandırmış ve gururlandırmıştır. Bizler de ’bu yolda neler yapabiliriz’ diyerek uzun süredir yaptığımız görüşme ve istişareler sonucunda Kayseri merkezli Anadolu Azerbaycan Eğitim Kültür Dostluk Derneği adı ile derneğimizi kurduk. Birlikte atan onlarca yürek ile yaptığımız çalışmalar sonucunda 1 Ekim 2022 günü ilk olağan kongremizi yaptık. Bu genel kurul sonucunda; İsmet Taymuş başkanlığında Mehmet Özdemir, Fatma Yılmaz Duran, Güneş Solak, Enver Sungur, Nejdet Cimşit, Gaffar Çakmaklı Mehdiyev, Bahattin Zorman, Mehmet Özmen ile yönetim kurulumuz oluşmuş bu günden itibaren tüm gönüldaşlarımız ile önce şehrimizden başlayarak nerede bir Türk var ise var olan kardeşlik bağlarımızı daha da sıkılaştırarak eğitim, kültür, dostluk, dayanışma adına çalışmalarız sürdürülecektir" dedi.