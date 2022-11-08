Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile turizm cenneti Soğanlı Vadisi’nde Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası çerçevesinde ’Anadolu Ateşi’ dans gösterisi düzenleneceğini duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile turizm cenneti Soğanlı Vadisi’nde Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası çerçevesinde ’Anadolu Ateşi’ dans gösterisi düzenleneceğini duyurdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Kayseri’nin turizm alanında önemli merkezlerinden, Kapadokya’nın giriş kapısı olarak anılan Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Vadisi’nin tanıtımına yönelik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi el ele, gönül gönüle birlikte yaptığı çalışmalar çerçevesinde Soğanlı Vadisi’ni turizmin yeni adresi yapmak için, tarihi eser restorasyonu, meydan düzenlemesi, yol yapım çalışmaları ve yürüyüş parkurları gibi yatırımlar yapılırken, bölgede yapılan organizasyonlar da aralıksız devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği işbirliğinde kentin turizmine büyük katkı sağlayacak Soğanlı bölgesinde, bu çerçevede 19-20 Kasım’da Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası gerçekleşecek. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Masal diyarı, Kapadokya’nın giriş kapısı Soğanlı Vadimizde yaptığımız çalışmalar, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın ilgisini çekiyor. Balon turizmimizin yanı sıra, geçtiğimiz günlerde Off-Road yarışları gerçekleştirdik. Şimdi de muhteşem heyecana sahne olacak bir şampiyonaya daha ev sahipliği yapacağız. Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Yeşilhisar Belediyesi, ORAN, Spor Toto, Asperox ve Türkiye Motosiklet Federasyonu gibi çok sayıda sponsorlar yer alacak” ifadelerini kullandı. 19-20 Kasım’da Soğanlı Vadisi’nin Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nda, yarışçıların engel atlama, yokuş tırmanma, kayalıklardan geçme gibi zorlu parkurlarda mücadele edeceğini söyledi.

Başkan Büyükkılıç, şampiyonanın muhteşem bir gösteri ile taçlanacağını vurgulayarak; “Anadolu’nun binlerce yıllık kültür ve tarih mozaiğinin barışla harmanlanan ateşini tüm dünyaya tanıtan Anadolu Ateşi gösteri yapacak. Türkiye Enduro & Atv Şampiyonası çerçevesinde dünyayı kasıp kavuran “Anadolu Ateşi” dans gösterisi 20 Kasım Pazar Saat 17.30’da Kayseri’mizin Kapadokya’sı Soğanlı Vadisi’nde siz değerli hemşehrilerimizle bir araya geliyor” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç; bu tür etkinliklerle, birçok medeniyetin yaşadığı, çok sayıda kilise ve peri bacasının yer aldığı Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Bölgesi’nin tüm dünyaya tanıtımının amaçlandığını söyledi.