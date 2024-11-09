Antalya Kültür Yolu Festivali; yedinci gününde, birbirinden renkli etkinliklerin yanı sıra dünyanın önde gelen ve en büyük dans topluluklarından Anadolu Ateşi’ni ağırladı.ANTALYA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin on altıncı ve son durağı Türkiye’nin turizm başkenti Antalya oldu. Antalya Kültür Yolu Festivali; yedinci gününde, birbirinden renkli etkinliklerin yanı sıra dünyanın önde gelen ve en büyük dans topluluklarından Anadolu Ateşi’ni ağırladı.

Side Antik Tiyatro’da Antalya Devlet Opera ve Balesi, “Aspendos Ensemble” konseri ile Nurdan Küçükekmekçi solistliği eşliğinde sanatseverlerle buluştu. Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, sahne aldığı Cumhuriyet Meydanı’nda Antalyalıları coşturdu. Kepez Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’nde; Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’nın “Atatürk’ü Anma Konseri” gerçekleşti. Haşim İşcan Kültür Merkezi, İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun “Lysistrata” oyununa ev sahipliği yaptı.

ANADOLU ATEŞİ’NDEN UNUTULMAZ GECE

Halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleriyle sentezleyerek dünya standartlarında bir proje olan ve bugüne kadar 109 ülkede 50 milyon seyircinin izlediği Anadolu Ateşi, Aspendos Antik Kenti’nin görkemli atmosferinde unutulmaz bir gösteriye imza attı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikte Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan da dansçılarla sahneye çıkarak zeybek gösterisinde dans etti.

ÇOCUKLAR İÇİN FESTİVAL

Konyaaltı Beach Park’a kurulan Çocuk Köyü’nde çocuklara yönelik birbirinden eğlenceli etkinlikler, atölyeler, oyunlar ve tiyatrolar yer alıyor. Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin yapıldığı aktivite çadırları minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Festivalin yedinci gününde çocuklar, çocuk tiyatrosu “Rafadan Tayfa” ile “Aşuk Maşuk Gösterisi” etkinliklerinde gönüllerince eğlendi. Ezgi Berk ile “Şehirde Çocuk Olmak” etkinliği de Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi.