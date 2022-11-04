Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği’nin (ASKON) son şubesi Erzurum’da açıldı. Yönetim Kurulu toplantısıyla başkanlığa seçilen Çetin Gözütok, her sektörden üyelere alt yapı desteği vererek, bölgesel ekonominin kalkınmasına katkı sağlayacaklarını söyledi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği’nin (ASKON) son şubesi Erzurum’da açıldı. Yönetim Kurulu toplantısıyla başkanlığa seçilen Çetin Gözütok, her sektörden üyelere alt yapı desteği vererek, bölgesel ekonominin kalkınmasına katkı sağlayacaklarını söyledi.

Kurulduğu 1998 yılından bu yana ülke çapında 8 binden fazla kurumsal üyesi, 1 milyonu aşkın istihdamı kapsayan iş gücü ve ülkeye 10 milyar dolarlık ihracat katkısı bulunan ASKON, son şubesini Erzurum’da açtı.

Kentteki iş dünyasının önemli isimlerinin yer aldığı yönetim kurulunun, bir araya gelmesinden sonra başkanlığa seçilen iş adamı Çetin Gözütok, bölgesel ekonomiyi kalkındırma hedefiyle yola çıktıklarını belirtti. Türkiye’nin önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olarak gösterilen ASKON’un Amerika Birleşik Devletleri dahil bir çok ülkede yapılanmasını tamamladığını kaydeden Gözütok, tüm şubelerin birbirine entegre çalıştığını söyledi.

“25 Milyon Liralık Yatırımla Başlıyoruz”

Yüzü aşkın sektörü temsil eden ASKON’un tüm üyelerine alt yapı desteği verdiğini anlatan Başkan Gözütok, “Erzurum şubesi olarak biz de bunu sağlayacağız. Bölgedeki sektör temsilcilerinin küresel arenaya taşınmasında onlara yol göstermek istiyoruz. Bununla birlikte temelleri sağlam ve kurumsal yapısı bir hayli güçlü olan ASKON ile Erzurum’da ilk etapta güneş enerjisi konusunda bir proje hazırladık. Paydaşlar ve üyelerimizle birlikte güneş enerjisi panellerini burada üretmek için fizibilite çalışması yaptık. İlk etapta 25 milyon liralık bir yatırım yapıp bunu zaman içinde 300 milyon liraya çıkarmayı hedefliyoruz. Güneş enerjisi panellerini üreterek, hem ekonomiye hem de istihdama önemli ölçekte katkı sağlayacağız” dedi.

“Ekonomi zirvelerini Erzurum’da yapacağız”

Geniş bir sektör ağına sahip olduklarını anımsatan Başkan Çetin Gözütok, şunları söyledi. “Antalya’da turizm, Kayseri’de Kültepe ticaret etkinliği, Samsun’da sağlık zirveleri yapılırken, Erzurum’da da sektör zirveleri yapacağız. Bununla ilgili adımlarımızı attık. Sanayi ve kış turizmiyle ilgili bir takım organizasyonlar için hazırlıklar yapıyoruz. Alanlarında marka isimleri Erzurum’da sektör temsilcileriyle buluşturarak, yeni ufuklar açacağız. Her yıl düzenli olarak çeşitli mottolarla ulusal ve uluslararası toplantılara ev sahipliği yapacağız.”

Yurt dışındaki ASKON temsilcileriyle güçlü bir bağ kurduklarını vurgulayan Başkan Gözütok, bu durumu fırsata dönüştüreceklerini dile getirdi. Gözütok, “Bu anlamda önemli adımlar attığımızı söyleyebilirim. Sayın Valimiz Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’in destekleriyle tekstil alanında ilk girişimimizi yaptık. Kentimizde üretilen tekstil ürünlerinin direkt olarak Amerika’ya gönderilmesi noktasında bir takım çalışmalarımız var. Gerekirse orada bir ofis açmayı bile düşünüyoruz” diye konuştu.

Askon yönetim kurulu bu isimlerden oluşuyor

1-ÇETİN GÖZÜTOK 2-ATAKAN ALAFTARGİL 3-EMRE ÇARIKCIOĞLU 4-BÜNYAMİN TANKUT KESKİN 5-SELİM BAĞRIYANIK 6-AHMET POLAT 7-FATİH ÇARIKCIOĞLU 8-EMRE ÇİZMELİOĞLU 9-ÖMER FARUK TÖREMEN 10-BURAK YUMUK 11-OSMAN KELEŞOĞLU 12-BURAK GÖZGEÇ 13-MEHMET YUSUF BAYHAN 14-MEHMET İLHAN IŞIKLI 15-CEM YILDIZ 16-İDRİS AKDEMİR 17-ABDULLAH GÜLAKAR 18-HAKAN YURTTAŞ 19-BURAK MİDİLLİÇ 20-SELMAN AKSAKAL

YEDEK ÜYE: 1-OSMAN ÖMEROĞLU 2-YAVUZ SELİM YILMAZ 3-EBUBEKİR TAŞKESEN 4- OKAN AYDIN 5-BURAK NUHOĞLU 6-YAĞIZ ÇAKIROĞLU 7-FURKAN NEHRİ 8-EMRAH ÖZTÜRK 9-ERHAN ÜKELGE 10-ABDULLAH ÇELİK

DENETİM KURULU ASİL ÜYE 1- MURAT KÜÇÜKUĞURLU 2- HASAN YAMAÇ 3-İBRAHİM KINIK

YEDEK ÜYE 1-KÖKSALMURAT ÖZYOLCİ 2-KADİR NEDİM UÇAN 3-AKAR ALTUNIŞIK