Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Anadolu Arastası’nı Bursa Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaparak tamamlayacaklarını açıkladı. Hemşehri dernekleri ile yapılan toplantıya katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de hedeflerinin projeyi 2026 yılında tamamlamak olduğunu söyledi.

Bursa’da faaliyet gösteren hemşehri dernekleri Nilüfer Belediyesi’nin organizasyonuyla Anadolu Arastası Turizm Geliştirme Kooperatifi binasında bir araya geldi. Buluşmaya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile hemşehri derneklerinin temsilcileri katıldı. Buluşmada konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir Anadolu’nun bütün renklerinin bir arada buluşacağı bir değeri oluşturmanın vizyoner bir fikir olduğunu söyledi. Anadolu Arastası’nda devam eden inşaat çalışmalarında gelinen sürece değinen Başkan Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ortak hizmet protokolü çerçevesinde çalışmalara yeniden başlanacağı müjdesini verdi. Başkan Şadi Özdemir, “Proje için 2025 yılının başından itibaren harekete geçeceğiz. En kısa zamanda burada güzel bir ortam oluşturacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Anadolu Arastası projesini tamamlamayı istediklerini söyledi. Anadolu Arastası’nın hem Türkiye hem de dünyada örnek bir proje olacağını belirten Başkan Mustafa Bozbey, projenin tamamlanması için gereken sorumluluğu alacaklarını vurgulayarak, “Nilüfer Belediye Başkanımız Şadi Özdemir ile sürekli görüşme halindeyiz. Projeyi 2025 bütçesine koyacağız. Bir an önce bu protokolü meclislerimizden geçirdikten sonra ‘Vira Bismillah’ deyip başlayacağız. Hedefimiz barışın projesi dediğimiz ‘Anadolu Arastası’nı 2026 yılının sonunda bitirmek” diye konuştu.