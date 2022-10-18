Hayati İnanç, İstanbul Anadolu Adliyesi Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonunda söyleşi ve imza gününe katıldı.

Hayati İnanç, İstanbul Anadolu Adliyesi Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonunda söyleşi ve imza gününe katıldı.

7’den 70’e geniş bir kitle tarafından ilgiyle takip edilen, ekranların ve edebi sohbetlerin sevilen yüzü Hayati İnanç, İstanbul Anadolu Adliyesi Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonunda söyleşi ve imza gününe katıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca organize edilen programa İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, İcra Daireleri Başkanı Ahmet Kaya, adalet komisyonu üyesi, Cumhuriyet başsavcı vekilleri, icra daireleri başkan yardımcıları, hakim ve Cumhuriyet savcıları, hakim savcı adayları ile adliye personeli yoğun ilgi gösterdi.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Önder Yaman’ın takdimi ve açılış konuşması ile sahneye gelen Hayati İnanç yaklaşık 1 saat süren söyleşi sonrası kitaplarını imzalayarak sevenleri ile fotoğraf çektirdi.