Ekonomist Dergisi’nin geleneksel hale getirdiği Anadolu 500 araştırması sonuçlandı. SANKO Holding 8 şirketi ile Anadolu 500’de ilk sırada yer aldı.

Suriyeli esnaf dönüş için kepenkleri indirmeye hazırlanıyor Suriyeli esnaf dönüş için kepenkleri indirmeye hazırlanıyor

Araştırma, merkezleri İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki kentlerde bulunan şirketlerin 2023 yılı verileri baz alınarak hazırlandı. Ekonomist Dergisi’ndeki haberde, SANKO Holding’in listede 8 şirketinin bulunduğuna vurgu yapılarak, “Gaziantep’ten çıkıp dünyanın denimde en önemli üreticilerinden biri olmayı başaran ve Anadolu’da sanayileşmenin öncü gruplarından biri olan SANKO Holding, listemizin ilk sırasında yer aldı” denildi.

Kaynak: iha