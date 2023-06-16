Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı bağlı Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonunda anaç pullu sazan balıklarının sağımları başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen 5 milyon adet yavru pullu sazan balığı üretimi hedefi istikâmetinde Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı bağlı Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonunda anaç pullu sazan balıklarının sağımları başladı. Sazan balıklarının sağımlarının sonrasında larvalar, 1 hafta gibi bir zaman diliminde kuluçkahanede tutulacak ve daha sonra toprak havuzlara bırakılarak 2 aylık yem ile besleme periyodundan sonra balıklandırmaya hazır hale gelecek.

Konu hakkında açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, “Bu yıl Bakanlığımızın belirlediği 5 milyon adet yavru pullu sazan balığı üretimi hedefi istikâmetinde ilk sağımımız gerçekleşmiş olup, belirlenen hedef istikâmetinde toplamda 5 sağım planlanmaktadır. Üretilen yavru balıklar belirlenen program dahilinde Bolu İli ve çevre illerdeki göl, gölet, baraj gölleri ve akarsularda balıklandırma yapılarak mevcut popülasyonunun desteklenmesi ve sürdürülebilir balıkçılığın temini hedeflenmektedir" dedi.