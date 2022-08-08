Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Ana Kucağı’nda 2022-2023 yeni dönem kayıtları başladı. Okul öncesi eğitim hizmeti alamayan çocuklara kaliteli ve ücretsiz eğitim imkanı sağlayan Ana Kucağı çocuk eğitim merkezleri, Bursa’yı sararak daha fazla çocuğa ulaşıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Ana Kucağı’nda 2022-2023 yeni dönem kayıtları başladı. Okul öncesi eğitim hizmeti alamayan çocuklara kaliteli ve ücretsiz eğitim imkanı sağlayan Ana Kucağı çocuk eğitim merkezleri, Bursa’yı sararak daha fazla çocuğa ulaşıyor.

2021-2022 döneminde Ana Kucağı çocuk eğitim merkezlerinde ‘Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak’ 4-6 yaş (48-68 aylık) çocuklara eğitim verilecek. Merkezlerde sabah ve öğlen olmak üzere ikili eğitim uygulanacak. Çocuklara bilişsel gelişim, dil ve motor gelişimi, öz bakım, sosyal ve duygusal gelişim ve kültürel faaliyetler gibi ücretsiz eğitimler veriliyor. Merkezlerde Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına ek olarak ‘Şehrim Bursa’ ve ‘Değerler Eğitimi’ adında yeni bir eğitim modeli uygulanıyor ve çocuklara yaşadıkları şehrin kültürel, tarihi ve manevi değerleri de öğretiliyor.

Merkezlerde sabah ve öğlen olmak üzere, ikili sistemde eğitim hizmeti sunuluyor. Her merkezde bir adet yemekhane bulunurken, her gün sabah grubuna kahvaltı ve öğlen grubuna ikindi öğünü ücretsiz olarak veriliyor. Çocukların çanta, kırtasiye malzemeleri ve eğitim setleri de Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. 6 merkezle başlayan eğitimler, vatandaşların yoğun ilgisi üzerine 21 merkezde verilmeye devam ederken; sayının önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.

Başvurular, busmek.bursa.bel.tr adresinden online olarak yapılabiliyor. Ön kayıt başvuruları tamamlandıktan sonra ‘1 Eylül 2022 tarihinden itibaren’ kesin kayıt için velilere SMS gönderilerek gerekli bilgilendirme yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için 716 30 73 / 77 numaralı telefonlardan ya da [email protected] e-mail adresinden destek alınabiliyor.