Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı, Türkiye Kupası’ndan sonra 2022-2023 sezonu Bitexen Ampute Futbol Süper Ligi’ni namağlup şampiyon tamamlayarak çifte kupayı müzesine götürdü.

Sezona tüm kulvarlarda şampiyonluk parolası ile başlayan Gaziantep Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Ampute Ligi’nde hem Türkiye Kupası’nı hem de Süper Lig Şampiyonluk Kupasını kazanarak sezona damga vurdu. Mavi-Beyazlı ekip kazandığı çifte kupayı Fahri Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na makamında ziyaret ederek hediye etti.

Mehmet Tahmazoğlu: “Ampute takımımızı kutluyorum”

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Fahri Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şahinbey Belediyesi olarak sporu ve spor yapanları destekliyoruz. Spor yapmak insanı genç ve zinde tutar. Yapmış olduğumuz spor tesislerinin yanı sıra spor yapmak isteyenlere hediye etmiş olduğumuz eşofmanlar, tişörtler, spor ayakkabıları ve spor malzemeleri ile sporu tabana yaymak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Engelli kardeşlerimizden oluşturduğumuz Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımımız her yıl yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. Bu yıl 6 Şubat depremini yaşamış olmamıza rağmen Şahinbey Ampute Futbol Takımımız hem Türkiye Kupası’nı, hem de Ampute Süper Lig Kupası’nı kazanarak şehrimizin ve ilçemizin yüzünü güldürdü. Bu yıl ki lig müsabakalarında takımımız 2022-2023 Süper Lig sezonunda 26 maçta; 22 galibiyet, 4 beraberlik alarak 129 gol atıp kalesinde 13 gol görerek 70 puan ile ligi namağlup şampiyon olarak tamamlamıştır. Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımımız aldığı başarılarla ligde önemli bir yerde bulunuyor. Aldığı galibiyetler de bunun en güzel kanıtı. Takımımızın 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi, 3 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası Şampiyonluğu var. Takımımızı canı gönülden kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Cuma Güzel: “Fahri başkanımıza armağan ediyoruz”

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takım Kulüp Başkanı Cuma Güzel takımın şampiyonluğundan dolayı oldukça mutlu olduğunu ifade ederek, “Uzun ve zorlu bir maraton oldu. Sezon başında hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Güçlü bir teknik ekibimiz ve futbolcu kadromuz var. Her maça ayrı hazırlanarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediler. Hepsini ayrı ayır tebrik ediyorum. Ayrıca üçüncü şampiyonluğumuzu kazanmamızda her zaman bizlere destek olan fahri başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluğu Gazişehrimize ve başkanımıza hediye ediyoruz” dedi.

Fatih Karakuş: “Güzel ve yorucu bir sezondu”

Şahinbey Ampute Futbol Takımı Antrenörü Fatih Karakuş, yorucu bir sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslediklerini belirterek, "Güzel ve yorucu bir sezon oldu. Takım halinde sahada olduğumuz her an şampiyonluk için mücadele ettik. Bu mantalite ile savaştık ve karşılığını aldık. Yorucu bir sezondu ama sonu güzel oldu. Şampiyonluk yolunda bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na ve Kulüp Başkanımız Cuma Güzel’e çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ömer Güleryüz: “Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz”

Şahinbey Ampute Futbol Takım Kaptanı Ömer Güleryüz ligi çifte kupa ile kapattıkları için mutlu olduklarını belirterek, “Uzun ve zorlu bir maraton oldu. Bir çok maçımızı üst üste oynamak zorunda kaldık. Ancak bu zorlu sürecin sonunda Türkiye Kupası’nı ve Şampiyonluk Kupasını kazanarak önemli bir başarıya imza attık. Namağlup bir şekilde şampiyon olduk. Mutluyuz. Bu süreçte bizlere destek olan fahri başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na, Kulüp Başkanımız Cuma Güzel’e sonsuz teşekkürler ediyorum” dedi.

Şahinbey Ampute Futbol Takımı oyuncularından Mert Yıldız şampiyonluk sürecinde kendilerine destek olan herkese teşekkür ederek, “Bu şampiyonluğu Gaziantep ve Şahinbey halkına armağan ediyorum. Bizlerin her zaman yanında olan başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na ve Kulüp Başkanımız Cuma Güzel’e teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Namağlup şampiyon

Lige şampiyonluk parolası ile başlayan Gaziantep Şahinbey Ampute Futbol Takımı 26 maçta; 22 galibiyet, 4 beraberlik alarak 129 gol atıp kalesinde 13 gol görerek 70 puan ile ligi Namağlup Şampiyon olarak tamamladı. Daha önce 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsleyen Şahinbey Ampute Futbol Takımı bu sezon 3’üncü şampiyonluğunu kucakladı.