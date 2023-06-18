Ampute Milli Takımı, Uluslar Ligi’ndeki son maçında Polonya’yı 3-2 yenerek ikinci oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan Ampute Milli Takımı, Avrupa Uluslar Ligi A Grubu’ndaki üçüncü ve son maçında ev sahibi Polonya’yı 3-2 mağlup etti. Türkiye, bu sonuçlarla 2024 yılında Fransa’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’na da katılma hakkı elde etti.

Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Uluslar Ligi A Grubu’ndaki ilk maçında İngiltere’ye 1-0 mağlup olan ay-yıldızlılar, ikinci müsabakasında İspanya’yı 4-0 yenmişti. A Grubu’nu 2 galibiyet, 1 yenilgi ile kapatan millier, lider İngiltere’nin ardından ikinci sırayı elde etti. Grupta Polonya üçüncü, İspanya da dördüncü oldu.

Ömer Gürsoy, Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat’a forma takdim etti

Türkiye ile Polonya arasındaki müsabakayı T.C. Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat da takip etti. Türkiye Futbol Federasyonu Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy; Ampute Milli Takım Teknik Direktörü İsmail Temiz ve Kaptan Rahmi Özcan ile birlikte Büyükelçi Fırat’a A Milli Takım forması takdim etti.