Van Valiliği ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından 12-17 Kadım 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Ampute Futbol Türkiye Şampiyonası Van’da başladı.

Van Valiliği ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından 12-17 Kadım 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Ampute Futbol Türkiye Şampiyonası Van’da başladı.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı İpekyolu Spor Kompleksi’nde yapılan organizasyon, Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün maçıyla başladı. Burada konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Ampute Futbol Türkiye Kupası’na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Kazandıkları dünya şampiyonluğu ile ay-yıldızlı bayrağı göndere çeken Ampute Futbol Milli Takımı’nın herkesin göğsünü kabarttığını ifade eden Vali Balcı, “Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak Hocamız sporculuğu ile aynı zamanda ülkemizin ve memleketimizin gurur kaynağı bir gazi. Kendisini bu haklı gururu ülkemize yaşattığı, milletimizin göğsünü kabarttığı için yürekten kutluyorum. Daha büyük başarılara imza atacaklarına kalpten inanıyorum. Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakaları perşembe gününe kadar devam edecek. Vanlıların bu alanları doldurmalarını istiyoruz” dedi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı Genel Sekreteri Mehmet Berk İnan da, Türkiye’de ilk kez ev sahipliği yaptıkları dünya kupası organizasyonunu başarıyla geride bırakmanın ve kupayı kazandıranın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Genel Sekreter İnan, “Burada gördüğünüz kişilerin arasında korkusuzca düşmana göğüs germiş, vatan toprağımızın bütünlüğü için kendini siper etmiş gazilerimiz ve çeşitli sebeplerle bir uzvunu kaybetmiş kardeşlerimiz var" diye konuştu.

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ise bölgede bu tür organizasyonları gerçekleştirmenin önemli olduğunu ifade ederek, maçların keyifli ve centilmence geçmesi temennisinde bulundu.

Müsabakalar, Vali Balcı’nın Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü karşılaşmasının başlama vuruşunu yapmasıyla start aldı.