Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir’e futbolcuların imzaladığı Ampute Futbol Milli Takım formasını gönderdi.

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir’e futbolcuların imzaladığı Ampute Futbol Milli Takım formasını gönderdi.

Ampute Futbol Milli Takımımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir’e imzalı milli takım forması hediye ederek görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Teknik Direktör Çakmak’a nazik hediyesinden dolayı teşekkür eden Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, "Ampute Futbol Milli Takımımızın Ampute futbolda Türkiye’yi zirveye taşıma hedefi vardı. Avrupa Şampiyonluğunu çok şükür aldık. Bir adım kaldı. O da Ekim ayında ülkemizde düzenlenecek olan Dünya Kupası. Ben inanıyorum ki bedensel eksikliği yüreğindeki ay yıldız sevgisiyle en büyük artıya dönen milli takımımızdaki cesur yürekli adamlarla kupa yolculuğumuz mutlu sonla bitecek. Avrupa Şampiyonluğundaki sevincimizi katlayacak büyük sevinç dalgasına hazırlanıyoruz. Burada en büyük şansımızın Teknik Direktörümüz Osman Çakmak’ın olduğunu belirtmek isterim. Hocamız, bir ayağını Vatana feda edip bu uğurda vermiş diğer ayağıyla bu millete kupa takdim etmiş büyük vatanseverdir. Ortacamıza selamlarını iletti. Tüm Türk milletinden olduğu gibi Ortacamızdan da dua beklediğini belirtti. Biz de Türk Milleti olarak tek yürek olarak Ampute Futbol Milli Takımımızın başarısı için dua edeceğiz" dedi.