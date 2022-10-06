Adıyaman’da, patlayan ampulü değiştirmek isterken elektrik akımına kapılan kişi yaralandı.

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Adıyaman’da, patlayan ampulü değiştirmek isterken elektrik akımına kapılan kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Varlık köyünde ikamet eden İsmet A. (34), ikamettin patlayan ampulünü değiştirdiği esnada elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan İsmet A., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan İsmet A’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.