Şanlıurfa’da iş yerlerinin kapı önü aydınlatması için kullandığı ampulleri çalan hırsızlardan biri başka bir yeri soymaya çalışırken vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı. Şahısların ampulleri çalma anı güvenlik kamerasına, yakalanması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Şanlıurfa’da iş yerlerinin kapı önü aydınlatması için kullandığı ampulleri çalan hırsızlardan biri başka bir yeri soymaya çalışırken vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı. Şahısların ampulleri çalma anı güvenlik kamerasına, yakalanması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Aligör kırsal Mahallesi’nde yaşandı. Vatandaşlar, gece saat 04.00 sıralarında bir şahsın cadde üzerindeki bir işyerlerine girmeye çalıştığını fark etti. Şahsı yakalayan vatandaşlar hırsız olmasından şüphelenerek polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri zanlıyı gözaltına alarak emniyete götürdü.

Sabah iş yerlerini açmaya giden mahalle esnafı ise kapı önü aydınlatmasında kullandıkları ampullerin yerinden sökülüp götürüldüğünü fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen esnaf, aynı şahsın başka bir kişi ile birlikte ampulleri yerinden söküp götürdüğünü gördü.

"İsteseydi 2 tane verirdim"

İşyerindeki ampullerinden biri çalınan Mehmet Demir, “Bu gün ampulü çaldılar, yarın dükkanı da soyarlar. Bunlar uyuşturucu baronlarıdır. Ne bulurlarsa çalıp götürüyorlar. Sadece ampul çalmış, gelip isteselerdi 2 tane verirdim” diye konuştu.