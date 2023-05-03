Aydın’ın Germencik ilçesinde bulunan bir gıda işletmesinde amonyak tankına bağlı borulardan sızan gazdan etkilenerek kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan işçilerden biri hayatını kaybetti.

Olay, 30 Nisan Pazar günü kuru meyve ihracatı yapan bir iş yerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada işçilerin çalıştığı sırada amonyak takına bağlı borulardan sızan gazdan 2 işçi etkilendi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler gerekli önlemleri alarak olaya ve işçilere müdahale etti. Sızan kimyasaldan etkilenen 2 işçi ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Doktorların çabası hayatta tutmaya yetmedi

Hastanede tedavi altına alınan 2 işçiden 63 yaşındaki Fikriye Akgün doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Akgün’ün ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğarken, diğer işçi V.S.’nin (60) tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.