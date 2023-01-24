Türkiye Belediyeler Birliği ödüllü ‘Asar Deresi Projesi’ ilk etap çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Küçüksu Köprüsü – Şaguş Köprüsü arasındaki 430 metrelik bölgede dere kenarında yapımına başlanan amfinin basamakları ortaya çıktı.

Türkiye Belediyeler Birliği ödüllü ‘Asar Deresi Projesi’ ilk etap çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Küçüksu Köprüsü – Şaguş Köprüsü arasındaki 430 metrelik bölgede dere kenarında yapımına başlanan amfinin basamakları ortaya çıktı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün göreve gelmesiyle birlikte şehrin yeni bir kimlik kazanması noktasında üzerinde en çok durduğu proje olan ‘Asar Deresi Proje’si günden güne şekilleniyor.

Şehrin ortasından geçen, bir nevi iki yakayı birleştiren derenin Küçüksu Köprüsü ile Şaguş Köprüsü arasında kalan 430 metrelik bölümünde ilk etap çalışmalarına mücbir sebepler haricinde aralıksız devam eden ekipler, 32 bin 700 metrekarelik alan içerisinde gerçekleştirilen çalışma ile şehre yeni bir kimlik kazandırmak için çaba gösteriyor.

Dere içerisinde sürdürülen çalışmaların yanı sıra kısa süre önce dere kenarında perde betonu dökülerek yapımına başlanan amfinin basamakları da ortaya çıktı.

Asar Deresi Projesinde gelinen son durumu paylaşan Faruk Özlü, “Amfimiz yedi basamaklı olacak. Burada çeşitli etkinliklerle vatandaşlarımız buluşacak. Eş zamanlı olarak dere içerisindeki mevcut çalışmalar da aynı kararlılıkla sürdürülüyor. Düzce’nin çehresini de vizyonunu da değiştirecek adımlar atmaya devam ediyoruz. Şehrimizin cazibe merkezlerinin çoğaltılmasını sağlıyoruz. Bu proje bir açıdan da vatandaşlarımızın kent kimliğinin oluşması ve oturmasının yanı sıra sosyal bütünleşmenin sağlanmasına katkı da bulunacak. Projeyi ilk günkü hassasiyetle takip ediyor ve bir an önce Düzcemize kazandırılması için uğraşıyoruz. Düzce, Asar Deresi ile bütünleşecek. Yeni bir kimlik kazanacak” dedi.