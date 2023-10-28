1889 ve 1967 yılları arasında eğitim veren Talas Amerikan Koleji mezunları Kayseri’de bir araya geldi.

Eğitim dönemi boyunca 833 kişinin kayıtlı olduğu okuldan 100’ yakın mezun ile büyük bir oranla buluşma ayarladıklarını söyleyen Talas Amerikan Koleji 1967 mezunu Tuncay Sergen, “Talas Amerikan Koleji 1889’da kurulmuş. Kurtuluş Savaşı zamanı bir ara verdiği dönem var. 1967’de kapanmış. Okuldan mezun olan, olmayan 833 kişi geçmiş bugüne kadar. Tabi 1889’da beri baz aldığım için bu rakam görünüyor. Aslında hayatta olan ve irtibat kurabildiğimiz 175 kişi civarında mezun var. Şu anda burada da 100’e yakın mezun var. En küçük sınıftan olan benim tabi diğerleri benden daha büyük. 80-85 yaşında olanlar var. Çok büyük bir oranda yani 175 kişi temas kurulan bir yerde 100 kişinin toplanması büyük bir oran bence” dedi.

Sergen, daha önceki eksik buluşmalarını tamamlamaya çalıştıklarını söyleyerek, “Bunların toplanma nedeni de 1932 senesinde Ali Dağı’na çıkmışlar Talas manasına T harfi yazmışlar tepeye. Aradan birkaç sene geçmiş demişler ki C harfi yapalım Türkiye Cumhuriyeti olsun. Bu adet 1965’e kadar devam etmiş. 1990’larda bir boşluk olmuş ve bitmiş biz de 4. yıldır o araları doldurmaya çalışıyoruz. Dağa çıkıyoruz, taşlarla Cumhuriyetin kaçıncı yılı olduğunu yazıyoruz. İnşallah biz ömrümüz yettiği kadar devam edeceğiz ama Talas halkının da belediyenin de tanıtım derneğinin de büyük katkıları var. Bu yazıyı 4 yıldır yazıyoruz” ifadelerine yer verdi.