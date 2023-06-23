Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, fındık üreticilerine Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısına karşı mücadele zamanının geldiğini ve kritik bu günlerde sürekli fındık bahçelerini kontrol etmeleri gerektiğini önemle vurguladı.

Bu yıl iklim koşullarına bağlı olarak havaların yağışlı geçmesi sebebi ile kelebek çıkışlarının yaklaşık üç hafta geciktiğini ve kelebek uçuşlarının başladığına dikkat çeken Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, özellikle havaların ısınması ile birlikte fındık bahçelerinde kelebeklerin yumurta bırakabileceğini ve zararlının yumurta paketlerini bulmak için özellikle uç dallardaki yaprakların kontrol edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Akçakoca gibi sahile yakın daha ılıman iklime sahip yerlerdeki bahçelerde zararlının yumurta bıraktığını ve yumurtadan tırtılların çıkış yaptığını ifade eden Öztemiz, zararlıya karşı mücadelenin yumurta kümelerindeki bütün yumurtalar açıldığında başlanması gerektiğini söyleyerek, Haziran ve Ağustos aylarında, larvalar 2. ve 3. gelişme döneminde olduğunda zararlının her iki dölüne karşı mücadele yapılması gerektiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Öztemiz, Haziran ve Ağustos aylarında zararlı ile bulaşık ağaçlar üzerinde ağ içinde bulunan larva kümelerinin bahçeden uzaklaştırılarak imha edilmesinin de zararlının popülasyonunu azaltmak için önemli olduğunu vurguladı.

Amerikan Beyaz Kelebeğinin doğada çok sayıda etkili doğal düşmanı olduğunu belirten Öztemiz, doğadaki mevcut popülasyonu korumak ve desteklemek için yanlış uygulamalardan kaçınılması uyarısında bulundu.

Özellikle dut ve orman alanlarında bulunan ağaçlarda mutlaka biyolojik preparatlarla (Bacillus thuringiensis) mücadele yapılmasının, doğal dengenin bozulmaması için gerekli olduğunu dillendiren Prof. Dr. Öztemiz, ayrıca kullanılacak bitki koruma ürününün teknik talimatında önerilen doz ve zamanında kullanılmasının önemi üzerinde durdu.

Düzce’de arıcılığın yapıldığı alanlarda, ilaçlama yaparken arıcıların zarar görmemesi gerektiğini hatırlatan Sevcan Öztemiz, zararlıyla beslenen çok sayıda doğal düşmanlar olduğunu, faydalı böceklere, kuşlara, doğal dengeye, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen tarım ilaçlarının kullanılmasının doğru olduğunu, doğal dengeyi bozucu zehirli kimyasal ilaçların kullanılmasını uygun bulmadıklarını da sözlerine ekledi.

Açıkladığı tüm uygulamaların, zararlının popülasyonunu azaltmak için önemli olduğunu vurgulayan Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, “Mücadele zamanı önemlidir. Özellikle yanlış uygulamalardan kaçınılmalıdır. Toplu mücadele yapılmalıdır. Mücadeleyi uygulayacak üreticilerimiz bu konuda bilgilendirilmelidir” diyerek sözlerini sonlandırdı.