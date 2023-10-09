İsrail’in Hayfa Limanı’ndan yola çıkan Hollanda bandıralı 300 metre uzunluğundaki lüks kruvaziyer gemisi Nieuw Statendam, savaş nedeniyle İsrail’deki başka bir liman yerine rotasını Alanya’ya çevirdi.

Çoğunluğu ABD vatandaşı olmak üzere 2 bin 542 turist Alanya Limanı’na demir attı. Hayfa Limanı’ndan sonra başka bir İsrail limanına gidecek olan yolcu gemisinin savaş nedeniyle rotasını değiştirdiğini söyleyen Alanya Liman İşletmesi (ALİDAŞ) Başkan Yardımcısı Kerim Taç, "Lüks kruvaziyer gemisi İsrail’de savaş patlayınca başka bir İsrail limanına gitmekten vazgeçerek rotasını Alanya’ya çevirdi. Gemide bin 300 Amerikalı, 300 Kanadalı, 300 Avusturyalı, İngiliz ve Belçikalı turistler bulunmakta. 957 mürettebatı bulunan lüks gemiden inen turistlerin çoğunluğu Alanya’nın tarihi ve turistik yerlerini gezmek için gemiden ayrıldılar. İçlerinde İsrailli turist bulunmamakta. Nieuw Statendam saat 18.00’de Kıbrıs’ın Limasol şehrine gitmek üzere Alanya Limanı’ndan demir alacak" dedi.