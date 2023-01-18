TVF Kadınlar 1. Lig’inde yer alan Karşıyaka Voleybol, son olarak İsrail ekiplerinden Maccabi XT Haifa takımında forma giyen 26 yaşındaki Amerikalı smaçör Tai Bierria ile sezon sonuna kadar anlaştı.

TVF Kadınlar 1. Lig’inde yer alan Karşıyaka Voleybol, son olarak İsrail ekiplerinden Maccabi XT Haifa takımında forma giyen 26 yaşındaki Amerikalı smaçör Tai Bierria ile sezon sonuna kadar anlaştı.

TVF Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, son haftalarda alınan başarılı sonuçlardan sonra gözünü play-off hattına dikti. İzmir temsilcisi, ligde aldığı 8 galibiyetle 5. sırada, play-off hattında 10 galibiyeti olan Muratpaşa’nın bir basamak altında bulunuyor. Yeşil-kırmızılı ekip, sezonun geri kalanını düşünerek smaçör bölgesine bir takviye gerçekleştirdi. İzmir temsilcisi, son olarak İsrail ekiplerinden Maccabi XT Haifa takımında forma giyen 26 yaşındaki Amerikalı smaçör Tai Bierria ile sezon sonuna kadar anlaştığını duyurdu.