Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri pazarında 5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için Amerikalı şeflerle iş birliklerini artırırken, Ege İhracatçıları Birliği (EİB)'nin Türkiye'ye davet ettiği ABD'li şefler, Türk genç şeflerle mutfağa girdi.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri’nce ABD’ye gıda ihracatını artırmak için 5 yıldır başarıyla sürdürülen Turkish Tastes isimli TURQUALITY Projesi kapsamında Amerikalı şefler Reimund Pitz ve Jay Marshall, Türkiye’de lezzet noktalarını ziyaret etti, Yaşar Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencileriyle muftağa girdi.

Yaşar Üniversitesi’ndeki etkinlikte konuşan Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Turkish Tastes Ambassador Kazım Gürel, Turkish Tastes Projesi’nin ikinci fazının hayata geçtiğini, Akdeniz mutfağının ürünlerini sunan Türk gıda sektörünün ABD pazarında ticarileşme aşamasına geldiğini kaydetti.

Amerikalılara, “Ne yemek yaparsanız yapın Türk ürünlerini kullanarak yapın” mesajı verdiklerini dile getiren Gürel, “Türk kekiğini, balığını, hububatını, kuru meyvelerini, zeytin ve zeytinyağlarını, meyve sebzelerini, yumurtasını kullanmalarını istiyoruz. 5 yıldır bu amaçla başarılı bir proje yürütüyoruz. Üniversitelerle, şeflerle güzel iş birlikleri yaptık. 2018 yılında ABD’ye gıda ihracatımız 708 milyon dolar iken 2023 yılı sonunda 1 milyar 712 milyon dolara ulaştık. Bu başarıda Turkish Tastes projemizin payı büyük” şeklinde konuştu.

ABD’YE HAVA KARGO İLE BALIK İHRACATIMIZ HIZ KAZANDI

Dünya’nın protein açığını kapattıklarını paylaşan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, ABD’ye Türk Hava Yolları Kargo ile taze balık ihracatının hız kazandığını söyledi.

“Levrek ve çipurada Avrupa birincisiyiz” diyen Girit, “ABD’ye ihracatta da levrek ve çipura öne çıkıyor. Son dönemde Türk somonu ihraç etmeye başladık. Peynir ürünlerimiz yöresel marketlerde raflarda yerini alıyor. Düzenli olarak bal ve yumurta ihraç eder hale geldik. Protein esaslı beslenme obeziteyi engelliyor. Ürünlerimizin içindeki değerli yağ asitleri beyin fonksiyonlarına direkt katkı sağlıyor ve akıllı nesillerin yetişmesini sağlıyor” dedi.

Yaşar Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencileri Amerikalı şeflerle Mini Karakılçık Kumru Ekmeği, Sumaklı Tereyağ, Levrek Sambosa, Söğürtme Parfait, Pestil Coulis, Levrek Ballotine, Fındıklı & Adaçaylı Buğday Risotto, Kaşar Peyniri Tuilles ve İncirli Strudel’den oluşan menü hazırladılar.