Amerikalı hemşire, 3 ülke, 10 doktor arasından Kars’ı tercih etti. Başarılı bir ameliyat geçiren hemşire, ABD’ye döndü.

Amerikalı hemşire, 3 ülke, 10 doktor arasından Kars’ı tercih etti. Başarılı bir ameliyat geçiren hemşire, ABD’ye döndü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ameliyatı gerçekleştiren Doktor Fatma Sargın’ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD’li yoğun bakım hemşiresi Kelly Damian, rahim ameliyatı için Kars Harakani Devlet Hastanesinde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Fatma Sargın’ı tercih etti. Bayan Damian, tercihini ABD dahil 3 ülkeden 10 doktor arasından yapmış. Dr. Sargın ile ekibini kutluyoruz” ifadelerine yer verdi.