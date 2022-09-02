Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Dr. Öğretim Üyesi Okan Boydaş, merkezi Amerika Birleşik Devletlerin de düzenlenen uluslararası resim yarışmasında tüm kategorilerde birincilik ödülüne layık görüldü.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Dr. Öğretim Üyesi Okan Boydaş, merkezi Amerika Birleşik Devletlerin de düzenlenen uluslararası resim yarışmasında tüm kategorilerde birincilik ödülüne layık görüldü.

SCÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Okan Boydaş, merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nin Pennsylvania eyaletinde bulunan “Colors of Humanity Art Gallery” nin “Wet Paint” konu başlığı ile uluslararası olarak düzenlediği resim yarışmasında tüm kategorilerde birincilik ödülüne layık görüldü. Daha öncede çeşitli ülkelerde uluslararası olarak düzenlenen sanat yarışmalarında ödül ile dönem Dr. Öğr. Üyesi Boydaş, sonuçları Eylül ayında açıklanan resim yarışmasında ülkemize tüm kategorilerde birincilik ödülü ile döndü.

8 ülkeden toplamda beş yüzün üzerinde başvuru alındı. Bu başvurulardan çeşitli branşlarda 39 çalışma değerlendirilmeye alınarak, her branşta ilk üçe giren sanatçılara özel takdir belgeleri takdim edildi. Bununla birlikte tüm kategoriler arasında yapılan elemede ise “Best Show” kategorisinde Dr. Boydaş ödüle layık görüldü. Ayrıca Boydaş’ın ikinci çalışması olan NARCISSISTIC LOVER-I’ de yarışma sergisinde yer almaya hak kazandı. Değerlendirmede çalışmaların özgünlüğü, yorumlama gücü, teknik yeterlilik, kavramsal altyapı gibi kriterler de göz önünde bulunduruldu.

Bu yarışmada ‘NARCISSISTIC LOVER-II’ isimli tuval üzerine akrilik boya ile yaptığı resim ile birincilik ödülüne layık görülen Boydaş, artık her kulvarda olduğu gibi sanat alanında da uluslararası arenada boy göstermenin önemini vurguladı.