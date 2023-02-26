Amerika Birleşik Devletleri, deprem bölgesi Hatay’da 100 yataklı sahra hastanesi kuruyor. Kurulumun ardından Sağlık Bakanlığına devredilecek hastane dron ile görüntülendi.

Amerika Birleşik Devletleri, deprem bölgesi Hatay’da 100 yataklı sahra hastanesi kuruyor. Kurulumun ardından Sağlık Bakanlığına devredilecek hastane dron ile görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin ardından Amerika’nın, Hatay Antakya’da kurduğu hastanesinin tanıtımı yapıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Antakya Mustafa Kemal Üniversite Hastanesinde bulunan alana 100 yataklı sahra hastanesini kuruyor. 100 yatak kapasiteli sahra hastanesinde yoğun bakım ünitesi ve ameliyathane de bulunacak. Hastane, kurulumun ardından Sağlık Bakanlığına devredilecek.

“Türk hükümetinin talebiyle ihtiyacı olan kişilere yardım getirdik”

Hastane ile ilgili bilgi veren ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Afet Müdahale Ekip lideri Stephen Allen, “ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın rolü bu tür afetler olduğunda bütün birimlerini kontrol etmektir. AFAD ile koordineli şekilde Adıyaman’a 160 kurtarma ekibimiz geldi. Türk hükümetinin talebiyle ihtiyacı olan kişilere yardım malzemeler getirdik. Depreme müdahale etmeye çalışan organizasyon ve kurumlara fon sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

“100 yataklı, ameliyathane ve yoğun bakımı mevcut”

Projede görev alan Dr. Sarper Yılmaz ise, “Bu süreçte daha ileri tedaviler yapabileceğimiz bir alana ihtiyaç vardı. Amerika Sağlık Bakanlığı ile birlikte bizim Sağlık Bakanımız ortak koordinasyon ile bu sahra hastanesini ortaya koyma fikri çıktı. Bu hastanenin devri sonrasında bütün koordinasyonu Sağlık Bakanlığı olarak biz devralacağız. 100 yataklı, ameliyathanesi ve yoğun bakımı olan bir sahra hastanesi devralacağız” dedi.