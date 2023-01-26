Liv Hospital Gaziantep Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Altay Nihat Acar, günümüz teknolojik imkânları sayesinde varis ameliyatının, hastaların korkulu rüyası olmaktan çıktığını belirterek, "Günümüzde işlemin tamamı 3 dakika gibi bir sürede lokal anestezi ile, genel anestezi kullanmadan yapılabiliyor."

Liv Hospital Gaziantep Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Altay Nihat Acar, günümüz teknolojik imkânları sayesinde varis ameliyatının, hastaların korkulu rüyası olmaktan çıktığını belirterek, "Günümüzde işlemin tamamı 3 dakika gibi bir sürede lokal anestezi ile, genel anestezi kullanmadan yapılabiliyor."

Liv Hospital Gaziantep Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Altay Nihat Acar, varis ve varis tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu. Op. Dr. Acar, “Toplardamar yetmezliği (venöz yetmezlik) tedavisinde eskiden uyguladığımız açık ameliyat, lazer, radyofrekans gibi yöntemler, hastane yatışı ve istirahat gerektirmekte ve yöntemin doğası gereği uzun sürede uygulanmaktadır. Günümüzde ise işlemin tamamı 3 dakika gibi bir sürede lokal anestezi ile, genel anestezi kullanmadan yapılabiliyor. İşlem sonrasında herhangi bir hastane takibi ve yatış gerekmiyor” dedi.

"Ayak tabanlarında yanma görülebilir"

Varis hastalığının ne olduğundan bahseden Op. Dr. Acar, “Varis toplardamarlardaki kanın temizlenmek üzere kalbe, oradan akciğerlere iletilemeyip bacaklarda göllenmesi sonucu oluşan damar genişlemesi hastalığıdır. Bu durum venöz yetmezlik olarak adlandırılmaktadır. Genellikle akşam başlayan bacakta doluluk hissi, ayak tabanlarında yanma, kramp, kaşıntı gibi durumlar hastalar tarafından günün yorgunluğu olarak düşünüldüğü için bacakta görüntüler ortaya çıkmadığı takdirde ihmal edilmektedir. Bacakta görünen şiş damarlar, yeşil damarlar ve örümcek ağı şeklinde görülen kılcal damarların tedavisi ise öncelikle içerideki hastalığın tedavisi yapılarak uygulanmalıdır. İçeride bir hastalık varken dış görünüşe yönelik yapılan tedaviler hem başarısızlıkla sonuçlanmakta hem de çok hızlı bir şekilde tekrarlamaktadır” şeklinde konuştu.

"İşlem sonrası hemen yürümek mümkün"

Varis tedavisine değinen Op. Dr. Acar, “İçerideki hastalığın (venöz yetmezlik) tedavisinde eskiden uyguladığımız açık ameliyat, lazer, radyofrekans gibi yöntemler, hastane yatışı ve istirahat gerektirmekte ve yöntemin doğası gereği uzun sürede uygulanmaktaydı. Günümüzde ise işlemin tamamı 3 dakika gibi bir sürede lokal anestezi ile genel anestezi kullanmadan yapılıyor. İşlem sonrasında herhangi bir hastane takibi ve yatış gerekmiyor. Hastalarımızın artık varis tedavisinden korkmalarına gerek yoktur. İşlem bitiminde hemen ayağa kalkarak yürüyüp günlük hayatlarına devam edebiliyorlar. Varis tedavisi, hastalık çok ilerleyip ciltte kalıcı renk değişimleri ve yaralar oluşmadan yaptırılmalıdır’’ ifadelerini kullandı.