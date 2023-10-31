SANKO Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Hikmet Cilli, bebeklerde doğumsal kulak şekil bozukluklarının, doğum sırasında ve sonrasında görülebilen yaygın bir durum olduğunu söyledi.

Doğumsal kulak şekil bozukluğu görülen bebeklerin yüzde 5’inde ileriki yaşamlarını etkileyecek kalıcı şekil bozukluğu olduğunun literatürde görüldüğünü belirten Dr. Cilli, “Kepçe kulak, sarkık kulak, spock kulak, stahl kulak, sarmal şekil bozukluğu, eksik antiheliks şekli gibi ciddi bozukluklar, bu doğumsal anormalliklerden bazılarıdır” dedi.

“Doğru müdahale, kulağın şeklini yüzde 100’e yakın oranda düzeltebilmektedir”

Yenidoğan döneminde bebekte bulunan yoğun östrojen seviyesinin, kulak kıkırdağının şekillenmesine imkan verdiğine dikkat çeken Dr. Cilli, şöyle devam etti: “Bu durumu avantaja çevirerek kulağa erken müdahale etmek mümkündür. Yaşamın ilk 6 haftasında yapılacak doğru bir müdahale, kulağın şeklini yüzde 100’e yakın oranda düzeltebilmektedir. Ne kadar erken müdahale edilirse başarı şansı o kadar yüksek olur. Kulak şekil bozukluklarının hem kozmetik problemler oluşturabileceği, ileriki yaşlarda çocuğun psikolojisini olumsuz etkileyebileceği gibi gözlük kullanımı ihtiyacı durumlarında da dezavantaj oluşturabilmektedir.”

Yenidoğan döneminde müdahale edilmediğinde, ileride cerrahi işlem ile düzeltmekten başka seçenek kalmadığını hatırlatan Dr. Cilli, “Cerrahi tedavi hem operasyon sonrası görülebilen komplikasyonlar nedeniyle risklidir hem de daha yüksek maliyete sahiptir” ifadelerini kullandı.

“Psikolojik muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmektedir”

Kulak şekil bozukluklarında yüz güldürücü sonuçlar veren silikon kalıplama yönteminin uzman bir pediatrist tarafından uygulanabildiğini vurgulayan Dr. Cilli, şunları kaydetti: “Hastanemizde gerçekleştirdiğimiz, erken bebeklik döneminde uygulanan silikon kulak kalıplama yöntemi ile cerrahi işleme gerek kalmadan kulaklar normal şekline kavuşturulabilmektedir. Böylece ileride çocukta ortaya çıkabilecek fizyolojik ve psikolojik muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmektedir.”