İzmir’de muayenede saptanan 2 cm’lik pankreas kisti üç yıl boyunca takip edilen 36 yaşındaki Gülay Arslan, kistin büyüyüp şekil değiştirmesiyle kendisini ameliyat masasında buldu. Bir an önce normal hayatına dönmek için robotik cerrahiyi tercih eden iki çocuk annesi Arslan, "Korkulu rüya da görmekten kurtuldum" derken, Prof. Dr. Özgür Fırat, "Kistteki değişimler endişe verici olunca ameliyat şart olmuştu. Kistin kansere dönüşme riskine karşı tedbir amaçlı bir ameliyat oldu" dedi.

İki çocuğunu büyütmek için sınıf öğretmenliği görevine ara veren Gülay Arslan, yaklaşık 3 yıl önce karnında şişlik şikayetlerinin safra kesesindeki taşlardan kaynaklandığını öğrendi. Arslan, ameliyat için Acıbadem Kent Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Özgür Fırat’a başvurdu. Ameliyat hazırlıkları başlatılırken, tetkikler sırasında hastanın pankreasında 2 santimetre çapında kist olduğu belirlendi. Prof. Dr. Fırat kapalı yöntemle safra kesesi ameliyatını gerçekleştirirken, saptanan pankreas kistini de belirli aralıklarla yapılacak MR, BT, ultrason gibi tetkiklerle takip edeceklerini söyledi. Bu takip 3 yıl sürdü. Üç yılın sonunda ise kistin büyüdüğü ve özelliğinde değişim olduğu görüldü. Prof. Dr. Fırat, hastasının durumunu onkoloji, dahiliye, gastroentoroloji, radyoloji ve genel cerrahi uzmanlarından oluşan Acıbadem Kent Onkoloji Merkezi kanser konseyine sundu. Burada yapılan değerlendirmeler sonunda Arslan’ın bu kistten kurtulması gerektiği belirtilerek ameliyat kararı alındı.

Robotik cerrahiyi tercih etti

Hastasının safra kesesi ameliyatından sonra pankreas kisti nedeniyle 3 yıl takibini yaptığını, gelinen noktada multidisipliner kanser konseyince ameliyat kararı alındığını belirten Prof. Dr. Fırat, şöyle konuştu: "Pankreas kanseri dünyada en sık görülen kanser sıralamasında 12. sırada yer alırken, kansere bağlı ölümlerdeki yeri 6. sıra. Dünyada her yıl yaklaşık 500 bin kişi pankreas kanseri tanısı alıyor. Pankreas kanseri genelde ileri yaşlarda daha fazla karşımıza çıkıyor ama genç hastalarda görüldüğünde daha agresif olabiliyor. Hastamız ilk safra kesesi ile ilgili problemler yaşamıştı. Ameliyat hazırlığı sırasında yaptığımız tetkiklerde pankreasında bir kist gördük. Yani tesadüfen saptanmış bir pankreas kisti. Bu kistler çoğu zaman hiç bir belirti vermiyor, birçoğu iyi huylu olabiliyor. Hastamızın da bununla ilgili bir şikayeti yoktu. Pankreas kistleri he zaman cerrahi gerektiren durumlar arz etmiyor. Bunların gerek hastanın muayenesi, öyküsü ve çekilen MR, BT’ lerde eğer endişe verici özellikleri taşıyorsa bunları o zaman ameliyat diyoruz ya da takibe alıyoruz. Takipte eğer büyüme gösterir ya da ilk başlangıçta olmayan bir takım özellikler kazanırsa o zaman ameliyat diyoruz. Bu pankreas kistlerinin bazı tiplerinde zaman içerisinde karakter değiştirme özelliğinin de olması yüzünden hastamızı takibe almıştık. Belli aralıklarla Mr, endoskopik ultrason, BT tetkiklerini yapıyorduk. 2 cm. ile başlamıştık takibe son kontrolde 3.4 cm. olmuştu kist. Gerek boyut artışı gerek görüntüsünde rahatsız edici özellikler olunca hastamızın durumunu konseyde görüştük. Konsey hastanın bu kistten kurtulmasının daha güvenli olacağı konusunda görüş birliğine vardı. Hastamıza ameliyat olması gerektiğini söyledik. Ameliyat seçeneklerini sunduk. Pankreas cerrahisinde kesiler büyük yapılır. Komplikasyon riski de yüksek ameliyatlardır. Hastamıza robotik cerrahi seçeneğini de sunduk. Gülay hanım robotik cerrahi ile kapalı ameliyat tekniklerinin bütün avantajlarından yararlanma imkanı buldu. Herhangi bir sorun yaşamadan 4. gün taburcu ettik. Tedbir amaçlı, ileriye dönük hastamızın böyle bir hastalıkla yüzleşmesin arzusuyla yapılan bir ameliyattı. Hastamız kist kansere dönüşmeden kapalı ameliyatla hastalıktan kurtuldu."

Korkulu rüya bitti

Öte yandan hem safra kesesi ameliyatını hem de robotik cerrahi yöntemi ile pankreas kisti operasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. Fırat teşekkür eden Gülay Arslan, "Safra kesesi ameliyatı olmasaydım pankreasımda böyle bir kistin varlığından haberim olmayacaktı ya da olduğunda iş işten geçmiş olacaktı. İlk ameliyatımda olduğu gibi ikincisinde de doktoruma çok güvendim. Takiplerimi aksatmadım. Eylül’de yapılan tetkiklerimde kistte değişiklik yoktu. Nisan’da ise düzensiz büyüme görüldü. Ameliyat artık kaçınılmaz olmuştu. Robotik cerrahinin ameliyat seçenekleri arasında olması da benim için önemli bir avantaj oldu. Çünkü bu daha az ağrı, daha az komplikasyon ve hızla normal hayata dönmek demekti. Öyle de oldu. Ameliyat yerlerinde hiç ağrım olmadı. Doktoruma çok teşekkür ediyorum. Artık korkulu rüya görmeyeceğim." dedi.