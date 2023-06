DÜZCE(İHA) – Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Burcu Polat, ülkemizden her 5 kadından biri ve her 10 erkekten birinin migren hastası olduğunu bu hastalığın kişilerin yaşam kalitesini bozarak mağduriyet oluşturan ilk on hastalık arasında olduğunu söyledi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin düzenlediği “Migren Farkındalık Ayı Haziran 2023” başlıklı seminerde Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Burcu Polat önemli bilgiler paylaştı. Migrenin en yaygın beyin hastalığı olduğunu söyleyerek sunumuna başlayan Doç. Dr. Burcu Polat, migreni; “Beyinde yaşanan bir dizi kimyasal değişimin sonucu yaşanan özel bir baş ağrısı türüdür” şeklinde tanımladı. Ağrının genellikle başın bir yarısından başlayıp, 4 saat gibi uzun bir süre devam ettiğinin bilgisini veren Polat, şiddetli baş ağrısı ve zonklama ile beraberinde; mide bulantısı, kusma, ışık, ses, koku ve dokunmaya artmış hassasiyetin eşlik ettiğini ifade etti.

“Türkiye’de her 5 kadından biri, her 10 erkekten biri migren hastası”

Ülkemizden her 5 kadından biri ve her 10 erkekten birinin migren hastası olduğunu söyleyen Polat, “Bu hastalık ülkemizde ve dünyada kişilerin yaşam kalitesini bozarak mağduriyet yaşatan ilk on hastalık arasındadır. Ülkemizde çocuk ve ergenlerin onda birinde migrene bağlı baş ağrısı sorunu bulunmaktadır” dedi. Stres seviyesinde ani değişim, anksiyete, deprosyon, kronik stres, fiziksel veya mental tükenmişlik hali gibi nedenlerin migreni tetiklediğini kaydeden Doç. Dr. Polat, fermante besinler, küflü peynir, kurutulmuş besinler, çikolata, kuruyemişler, nitrat içeren besinler ve işlenmiş besinler gibi gıda ürünlerin de migreni tetiklediğini söyledi.

Migren mi? Sinüzit mi? Psikolojik mi? yoksa beyin tümörü mü?

Migren mi? Sinüzit mi? Psikolojik mi? Yoksa beyin tümörü mü? gibi soruların sıklıkla sorulduğunu dile getiren Doç. Dr. Burcu Polat, “Migrenlilerin yüzde 70’e yakınında alerjik üst solunum yolu problemleri görülür. Bu bazen sinüzite yol açar. Ancak bu iki sorun baş ağrısı konusunda uzman bir hekim tarafından kolaylıkla ayırt edilebilir. Migren atakları stresle tetiklenir; ancak bu özünde psikolojik diye tanımlanan bir ağrı türü değildir. Beyin tümörleri neyse ki baş ağrılarının seyrek nedenleri arasındadır” ifadelerini kullandı.

“Migren hastalığınızı 3 soru ile belirleyebilirsiniz”

Migrenin 3 soru testi ile tespit edilebileceğini söyleyen Burcu Polat, bu soruları; “3 ay içinde, 1- Midenizde bulantı veya rahatsızlık hissettiniz mi? 2- Baş ağrısı sırasında ışık rahatsız etti mi? 3- Baş ağrılarınız en az bir gün işten güçten kısıtladı mı?” şeklinde sıraladı. Migrenin tedavi edilebileceğinin altını çizen Polat, “Hastanın bilinçlenmesi, yaşam şeklinin düzenlenmesi, atak esnasında uygulanacak ilaç ya da ilaç dışı müdahaleler, atakları önleyecek düzenlemeler ve gerekirse ilaç ya da müdahaleler” gibi müdahale ve önlemlerle migrenin tedavi edilebileceğini söyledi.

Yaşam tarzı değişikliği ve Akdeniz usulü beslenmeyle etkisini azaltabilirsiniz

Migrenin ameliyatı olmadığını vurgulayan Burcu Polat, bünyesel bir hastalık olan migrenin ameliyatla düzelemeyeceğini, Akdeniz usulü beslenme ve yaşam tarzını değiştirmeyle etkisinin azaltılabileceğini dile getirdi.

Seminer sonunda kısa bir konuşma yapan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, seminerin yararlı olduğunu ifade ederek, seminere katkı sunanlara ve katılımcılara teşekkür etti. Başarılı sunumu ve yaptığı çalışmaları için Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Burcu Polat’a teşekkür belgesi takdim eden Prof. Dr. Sözbir, katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Seminere; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı ve Doç. Dr. Cengiz Tuncer, öğretim elemanları, sağlık çalışanları, öğrenciler ve davetli misafirler katıldı.