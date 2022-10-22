Zonguldak’ta veteriner hekim Önder Alkan, ameliyat ettiği kedi ve köpeklerden çıkan materyalleri koleksiyona dönüştürerek dükkanında sergiledi.

Zonguldak’ta veteriner hekim Önder Alkan, ameliyat ettiği kedi ve köpeklerden çıkan materyalleri koleksiyona dönüştürerek dükkanında sergiledi.

Zonguldak’ta kent merkezinde veterinerlik hekimlik yapan Önder Alkan, bu güne kadar kedi ve köpeklerde yaptığı ameliyatlardan çıkan materyallerle koleksiyon oluşturdu. Alkan, yaptığı bu koleksiyonla hem hayvan sahiplerini bilgilendiriyor hem de uyarıyor. Veteriner Hekim Önder Alkan’ın koleksiyonun içerisinde, kanca, balon, doğal taş, ot, tavuk kemikleri, vida ve kurşun gibi materyaller yer alıyor. Alkan; hazırladığı koleksiyonu dükkanın girişinde cam bir dolabın içerisine koyarak, dükkana gelen hayvan sahiplerine sergiliyor.

Öte yandan Önder Alkan’ın koleksiyonun içerisinde en dikkat çeken ise bir köpeğin idrar kesesinden çıkan 141 adet taş oldu. Dolabın içerisinde taşları gören vatandaşlar büyük bir şaşkınlık geçirirken, bazı vatandaşlar ise o taşların oluşumu hakkında bilgiler alıyor. Alkan, “Şimdi biz ameliyatlardan çıkan ilginç şeyleri burada sergiliyoruz ki hayvan sahipleri bunları görsünler ki böyle bir tehlike olduğunu evcil hayvan için bilsinler. Ona göre davransınlar diye biz bunları sergiliyoruz. Ama bu zamanla yıllarca bir koleksiyon haline geldi. Buraya koymadığımız bir çok materyal var. Bunları özetlersek, kedi ve köpeklerin midesinden çıkan idrar yollarından, ağızlarından, boğazlarına saplanan olta kancaları, tavuk kemikleri, balonlar, köpeğin idrar kesesinden çıkan 141 adet taş, toka. Bu bir kedinin bağırsaklarından çıktı. Çeşitli ipler. Pisi pisi otu bu kedinin gözünden çıktı. Kurşun. Bu ateşli silah yaralanmasından köpeğin akciğerlerinden çıktı. İdrar yolu taşı var. Bu da idrar yolunu tıkamış. Vida” dedi.

En dikkat çeken koleksiyonun idrar taşları olduğunu ifade eden Alkan, “En çok şaşırdığımız olay. Bir köpeğin iftarlar kesesinden 141 adet taş. İdrar kesesi tamamen dolmuştu. 1 damla bile idrar alacak yer yoktu. Hayvan su içtiğinde idrarını damla damla bırakır hale gelmişti. Bunu biz ultrason röntgen görüntüsünde gördük. Ameliyat yaptık. Şu anda bu hastamız yaşıyor. Sağlıklı tekrar taş oluşumu var mı diye kontrollerini yapıyoruz. İnsanlar da nasıl safra kesesinde olduysa hayvanlar da böyle oluyor. Türkiye’de ve dünya da çok ilginç az görülmüştür” şeklinde konuştu.