TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta son olarak Sivasspor ile 2-2 beraber kalan Amedspor, hafta sonunu maç oynamadan geçirecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk yolunda mücadele eden Amedspor, bu haftayı BAY geçirip, gözleri bu hafta sonu oynanacak karşılaşmalardaki rakiplerinde olacak.

Lider Çorumspor deplasmanda 42 puanla 7. sırada yer alan Ankaraspor ile karşı karşıya gelece. Ligde 53 puanla 2. sırada olan Şanlıurfaspor da Menemenspor konuğu olacak. Amedspor’un en yakın takipçisi 46 puanla 4. sırada yer alan Esenler Erokspor ise, son sıradaki Sivas Belediyespor’u konuk edecek.

TFF 2 Lig. Beyaz Grup’ta mücadele edecek takımların maç saatleri ve tarihleri belli oldu. Tüm maçlar 2 Nisan 2023 Pazar günü saat 15.00‘te başlayacak.