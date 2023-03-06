TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynanan müsabaka öncesi ve sonrası yaşanan olayların ardından Amedsporlu futbolcular ile teknik ekip, Diyarbakır’da vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynanan müsabaka öncesi ve sonrası yaşanan olayların ardından Amedsporlu futbolcular ile teknik ekip, Diyarbakır’da vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. haftasında Amedspor, dün deplasmanda Bursaspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşması öncesi Amedspor kafilesinin kaldığı otel önünde gece geç saatlerde havai fişek atılmıştı. Maç öncesi başlayan gerginlik sahaya da yansıdı. Futbolcular arasında yaşanan gerginliğin yanı sıra tribünlerden de sahaya birçok yabancı madde atılmıştı. Açılan bazı pankartlar nedeniyle de 3 kamu görevlisi görevden uzaklaştırılırken, haklarında soruşturma başlatılan 7 kişinin de gözaltına alındığı açıklandı.

Siyasilerden olaya kınama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursaspor - Amedspor karşılaşmasında yaşanan olaylar hakkında, "Bursa’daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Selahattin Yıldırım: “Bunlar kabul edilebilir durumlar değil”

Amedspor Başkanı Selahattin Yıldırım, oyuncular ile yönetim üyelerinin yaralandığını ve bu saldırının kabul edilemeyeceğini söyledi. Başkan Yıldırım, “Çok organize bir şekilde, 2 gün boyunca daha otele girdiğimiz andan itibaren stadyumun çıkışına kadar provokasyona ve saldırıya maruz kaldık. Sahaya atılan mermiler, bıçaklar, patlayıcı ve yanıcı maddeler, tribünde açılan siyasi ve ideolojik ırkçı pankartlar, bunların hiçbirini kabul etmiyoruz. Soyunma odasında takımımıza saldırılması, sporcu ve yöneticilerimizin yaralanması bunlar kabul edilebilir durumlar değil. Bunlardan korkacak ve çekinecek bir takımda değiliz bunu kamuoyu bilsin” dedi.

Ömer Elaldı: “Maç iptali için FIFA, UEFA ve TFF’ye başvuruldu”

Amedspor Başkan Vekili Ömer Elaldı ise müsabaka iptali için başvurularının yapıldığını kaydederek, binlerce vatandaş tarafından alkışlarla karşılandıklarını vurguladı. Elaldı, “Dün tüm kamuoyu gördü, otelimize sözlü ve fiziki saldırılar oldu, sahaya çıkar çıkmaz rakip takımın özel güvenlik amirleri ve oyuncuların fiziki saldırıları oldu. Maç esnasında kafamıza mermi, bıçak gibi maddeler atıldı. Dün stadyumda bir tek eksik vardı; o mermileri sıkacak silahları. Dün tehdit altındaydık, can güvenliğimiz yoktu. 3.5 saat stadyumda kaldıktan sonra çıkabildik. Bu sabah Diyarbakır’a geldik, halkımız bizi karşıladı, binlerce kişi vardı, havalimanına sığmadılar, halada buradalar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Maçın iptali için gerekli bütün girişimleri yapacağız, hem FIFA, hem de UEFA’ya TFF’ye başvurduk. Gereken cezayı da vereceklerini düşünüyorum” şeklinde konuştu.