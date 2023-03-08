Amedspor Kulüp Başkanı Selahattin Yıldırım ise sevk maddelerini yetersiz bularak TFF yönetimi, Disiplin Kurulu ve MHK’ya istifa çağrısında bulundu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında oynanan Bursaspor - Amed Sportif Faaliyetler maçında yaşanan saha ve tribün olayları sonrası TFF, dün yaptığı açıklamayla Bursaspor’u, ’çirkin ve kötü tezahürat’, ’saha olayları’, ’merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ ve ’talimatlara aykırı hareketi’ sebepleriyle PFDK’ya sevk etmişti.

Amedspor Kulüp Başkanı Selahattin Yıldırım, Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan müsabakada yaşanan saha ve tribün olayları sonrası Bursa temsilcisinin yeterli nedenlerle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmediğini savunarak Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) istifa çağrısında bulundu.

Diyarbakır’da hasar tespiti için vatandaşlara anonslu davet

Diyarbakır’da hasar tespiti için vatandaşlara anonslu davet

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.