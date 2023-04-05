Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden Amedspor deplasmanda oynadığı Sivas Belediyespor beraberliğinin ardından bu hafta kendi saha ve seyircisi önünde ligde zorlu Esenler Erokspor maçına kilitlendi.

Yeşil Kırmızı ekip çiçeği burnunda anlaşmaya vardığı yeni Teknik Direktörü Bülent Akan ve yardımcıları ile birlikte maç hazırlıklarını sürdürüyor. TFF 2. Ligde 31 haftaya girilirken, ligde 48 puanla 4 sırada yer alan Amedspor çıkışa geçmek için kendi saha ve seyircisi önünde Esenler Erokspor’u yenerek avantaj sağlamak istiyor. Yeşil Kırmızı ekip 08 Mart 2023 tarihi Cumartesi günü Saat 15.00’de 49 puanla 3. sırada yer alan Esenler Erokspor karşında mutlak galibiyet alarak şampiyonluk hedefine ulaşmak istiyor.

"Esenler Erokspor maçı bizim için çıkış maçı olacak”

Amedspor’un deplasmanda karşılaştığı ligde düşme potasında bulunan Sivas Belediyespor’a puan kaptırmasının ardından gözlerini bu hafta kendi sahasında konuk edeceği Esenler Erokspor maçına çevrildi. Yeşil Kırmızı takım yeni anlaşmaya vardığı Teknik Direktörü Bülent Akan ve yardımcılarıyla ilk maçına çıkacak. Amedspor yeni Teknik Direktörü Bülent Akan, "Amedsporu yıllardır takip ediyoruz son iki yıldır başarıları ortada ve her zaman hedefi şampiyonluk olan bir kulüp, değeri olan bir kulüp. Son kaç haftadır özellikle depremden sonra demorize olmuş ve mantalite olmuş bir takım vardı. Bunun yansımasını Sivasspor maçında gördüm bende o maçta tribünde izledim. Tabi bu olumsuz olan tarafıydı olumlu olan tarafı ise bu takım ligde 4 -5 hafta lider olmuş bir takım. Kaliteli ve kariyeri olan sporculardan kurulu bir takım, hem yönetimi olarak hem de muhteşem taraftara sahip bir takımda olmaktan büyük haz aldığımızı söylemek isterim" dedi.