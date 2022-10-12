Amedspor, bu maçın ardında gelecek haftayı bay geçirecek.

Müsaabakada Süleyman Soyutürk düdük çalacak. Soyurtürk’ün yardımcılıklarını Burak Celep ve Erdi Abdülmecit Sayar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sabit Selvi olacak.

Diyarbakır’da Eylül ayında yapılan 118 operasyonda 146 kişi gözaltına alındı: 12 tutuklama

Diyarbakır’da Eylül ayında yapılan 118 operasyonda 146 kişi gözaltına alındı: 12 tutuklama

Karşılaşma, Amedspor’un cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak. Bursaspor maçındaki olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Amedspor, cezasını bu mücadeleyle tamamlamış olacak.

Amedspor - Sivas Belediyespor maçının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Ekim Cumartesi günü Diyarbakır’a yapacağı ziyaret ve programlar nedeniyle emniyetin talebi üzerine 16 Ekim Pazar gününe alındığı bilgisi verildi.

Diyarbakır Stadı’ndaki zemin bakım çalışmaları nedeniyle nerede oynanacağı konusunda belirsizlik yaşanan Amedspor-Sivas Belediyespor karşılaşması Diyarbakır Seyrantepe Tesisleri’nde yapılacak.

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