Amedspor, gözünü ligin 24. haftasında oynanması planlanan ancak tüm ülkeyi yasa boğan deprem nedeniyle ertelenen Nazilli Belediye spor maçına çevirdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, ligin 24. haftasında ertelenen Nazilli Belediyespor maçını 15 Mart Çarşamba günü Saat 14.00’te kendi sahası ve seyircisi önünde 33 bin kapasiteli Atatürk Stadyumu’nda oynayacak. Yeşil-kırmızılı ekip taraftarını Afyonspor maçının yenilgisini unutturmak adına Nazilli Belediye Spor’u yenerek bir nebzede olsa sevindirmek, istiyor.

Bugün yapılan antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Afyonspor maçının moral bozukluğunu geride bırakan sporcular, antrenmanda daha istekli, arzulu ve hırslı çalışmaları gözlerden kaçmazken, sahada sporcular adeta kıran kırana mücadele vermeleri de gözlerden kaçmadı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan takım, antrenmanın son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada çift kale maçın ardından, kaleci çalışmaları ve düz koşu sonrası antrenmanı sonlandırdı.