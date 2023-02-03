TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta averajla ikinci sırada yer alan Amedspor, cumartesi günü deplasmanda Somaspor ile karşılaşacak.

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta averajla ikinci sırada yer alan Amedspor, cumartesi günü deplasmanda Somaspor ile karşılaşacak.

Amedspor, TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta Somaspor ile karşılaşacak. Amedspor, 40 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Somaspor ise 31 puanla 8’inci sırada yer alıyor. Uçakla İzmir’e gidip oradan karayoluyla Manisa’nın Soma ilçesine geçen Amedspor’da sakat ve cezalı futbolcu yer almıyor, moraller oldukça yüksek ve hedef 3 puanla dönerek kritik bir eşiği aşmak istiyor.

Maçın hakemi Rize’den

Soma Atatürk Stadı’nda saat 13.00’da başlayacak karşılaşmayı Rize bölgesi hakemi Sinan Dereci yönetecek. Ankara’dan Harun Terin ve Kayseri’den Furkan Ulu yardımcı hakemlik görevini yerine getirecek. Zorlu maçta 4.hakem olarak ise Bayburt’tan Murat Türkoğlu görev yapacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Diyarbakır’da oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.