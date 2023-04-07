Şampiyonluk şansını önemli ölçüde yitiren Amedspor, Play-Off yolunda kritik önem taşıyan maçta Cumartesi günü Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadında oynanacak karşılaşma saat 15:00’da başlayacak.

2. Lig Beyaz Grup’ta 31. hafta karşılaşmaları Cumartesi ve Pazar oynanacak. Haftanın önemli maçında 48 puanla 4. sırada yer alan Amedspor, 49 puanla 3. sırada bulunan İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor’u ağırlayacak. Son iki maçında galip gelemeyen ve liderin 9 puan gerisine düşerek şampiyonluk şansını zora sokan Amedspor, kendisi gibi Play-Off hesapları yapan rakibini mağlup ederek yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

Amedspor’da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Eyüpcan Delibalta dışında eksik futbolcu yok. Teknik direktör Bülent Akan takımın başında ilk sınavına çıkacak.

Karşılaşmanın biletleri kulübün sponsoru Hacıbaba Pastanelerinde ve Amed Store’de satılıyor.