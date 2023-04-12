Amedspor Kadın Futbol takımı 16 Nisan’da deplasmanda Zonguldak KDZ Ereğli Belediyespor ile Play-Off’un 1 tur ilk karşılaşmasına çıkacak. Yeşil-Kırmızı ekip hazırlık çalışmalarını Talaytepe’de bulunan Şehmus Özer Spor Tesislerinde devam ettiriyor.

TFF Kadın Futbol Süper Ligi B grubunda mücadele eden Amedspor Kadın Futbol takımı, ligi 28 puanla 4’üncü sırada tamamlayarak Play-Off’lara kalma başarısı elde etti. Yeşil-Kırmızılı ekip Play-Off‘un 1. tur ilk maçında 16 Nisan 2023’te deplasmanda A Grubu’nda yer alan KDZ Ereğli Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Amedspor Kadın Futbol takımı Play-Off‘un 1. tur ilk karşılaşmasından önce teknik direktör Ramazan Erim ve ekibi ile birlikte Şehmus Özer Spor tesislerinde ‘sıkı maç’ programı çerçevesinde çalışmalarını sürdürdü. Erim, “Deplasmanda Play-Off’un 1. tur İlk karşılaşması olan A grup temsilcisi KDZ Ereğli Belediyespor ile oynayacağımız bu maç bizim çok önemli. Çünkü rövanş karşılaşması için avantajlı dönmemiz lazım. Skor bu tür maçlarda çok önemli. Biz güçlü bir takımız, kamp sürecini çok iyi değerlendirdik. Bu karşılaşma antrenman çalışmalarımıza ara vermeden gidene kadar sürdüreceğiz. Bugünkü çalışmalarımız ise taktiksel ve teknik çalışmaları oldu. Azerbaycan A Milli takımda görev alan 4 Milli sporcumuz yarın Diyarbakır’da olacak ve kampa katılarak. Takım ile birlikte çalışmalarını sürdürecekler” dedi.

Amedspor, Play-Off’un 1. tur ilk karşılaşmasını 16 Nisan’da deplasmanda KDZ. Ereğli Belediyespor ile oynayacak Rövanş maçı ise 23 Nisan tarihinde Diyarbakır’da konuk edecek.